Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Исторический перелом". Дерзкий шаг Ирана ужаснул Запад - 13.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260413/iran-869136722.html
"Исторический перелом". Дерзкий шаг Ирана ужаснул Запад
Завладение Ираном полным доминированием над Ормузским проливом стало значительным историческим поворотным моментом, пишет Berliner Zeitung. | 13.04.2026, ПРАЙМ
мировая экономика
иран
ормузский пролив
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/06/868081791_192:0:3278:1736_1920x0_80_0_0_63ddd23dd65541d46da87a12367cfdc5.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/06/868081791_577:0:2892:1736_1920x0_80_0_0_308f0ca00117bbd709ac1fb2754d032a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Мировая экономика, ИРАН, Ормузский пролив, США
"Исторический перелом". Дерзкий шаг Ирана ужаснул Запад

© РИА Новости | Разрушения в Тель-Авиве в результате ракетной атаки со стороны Ирана
Разрушения в Тель-Авиве в результате ракетной атаки со стороны Ирана. Архивное фото
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Завладение Ираном полным доминированием над Ормузским проливом стало значительным историческим поворотным моментом, пишет Berliner Zeitung.
"Американские авиаудары с 28 февраля задумывались как карательная акция и "обезглавливающий" удар. Но менее чем через шесть недель Иран начал контролировать Ормузский пролив, жизненно важную артерию глобальных энергопоставок, а США согласились на крайне непрозрачное прекращение огня. Эта новость — своеобразный исторический перелом", — говорится в публикации.
В статье подчеркивается, что США не в состоянии лишить Иран его фактического доминирования над этой территорией.
"Морское превосходство "Американского мира", достойный наследник "Британского мира", клонится к закату. Америка властвует на море уже с некоторыми оговорками. Для геополитических стратегов всех стран это имеет непосредственные и далеко идущие последствия", — заключили в статье.
Операция США и Израиля на Ближнем Востоке привела к почти полному прекращению судоходства через Ормузский пролив, являющийся ключевым маршрутом транспортировки нефти и СПГ из арабских стран. В результате цены на топливо повысились в большинстве стран мира.
Сейчас проход через него позволяет лишь странам, находящимся в дружественных отношениях с Ираном. По данным Tasnim, среди этих стран — Россия, Китай, Индия, Ирак и Пакистан. Трамп призывал некоторые европейские и азиатские державы направить в регион корабли для деблокирования прохода, но многие этого не сделали.
На днях Тегеран предложил создать "Ормузский пакт", который будет регулировать использование пролива арабскими и азиатскими странами. Незадолго до этого глава Белого дома призвал их приобретать энергоносители у США.
По информации Wall Street Journal, американский президент и его администрация пришли к выводу, что попытки деблокировать морской проход могут привести к затягиванию конфликта.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала