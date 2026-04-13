"Исторический перелом". Дерзкий шаг Ирана ужаснул Запад

Завладение Ираном полным доминированием над Ормузским проливом стало значительным историческим поворотным моментом, пишет Berliner Zeitung. | 13.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-13T23:24+0300

МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Завладение Ираном полным доминированием над Ормузским проливом стало значительным историческим поворотным моментом, пишет Berliner Zeitung. "Американские авиаудары с 28 февраля задумывались как карательная акция и "обезглавливающий" удар. Но менее чем через шесть недель Иран начал контролировать Ормузский пролив, жизненно важную артерию глобальных энергопоставок, а США согласились на крайне непрозрачное прекращение огня. Эта новость — своеобразный исторический перелом", — говорится в публикации. В статье подчеркивается, что США не в состоянии лишить Иран его фактического доминирования над этой территорией. "Морское превосходство "Американского мира", достойный наследник "Британского мира", клонится к закату. Америка властвует на море уже с некоторыми оговорками. Для геополитических стратегов всех стран это имеет непосредственные и далеко идущие последствия", — заключили в статье. Операция США и Израиля на Ближнем Востоке привела к почти полному прекращению судоходства через Ормузский пролив, являющийся ключевым маршрутом транспортировки нефти и СПГ из арабских стран. В результате цены на топливо повысились в большинстве стран мира. Сейчас проход через него позволяет лишь странам, находящимся в дружественных отношениях с Ираном. По данным Tasnim, среди этих стран — Россия, Китай, Индия, Ирак и Пакистан. Трамп призывал некоторые европейские и азиатские державы направить в регион корабли для деблокирования прохода, но многие этого не сделали. На днях Тегеран предложил создать "Ормузский пакт", который будет регулировать использование пролива арабскими и азиатскими странами. Незадолго до этого глава Белого дома призвал их приобретать энергоносители у США. По информации Wall Street Journal, американский президент и его администрация пришли к выводу, что попытки деблокировать морской проход могут привести к затягиванию конфликта.

