Новый шаг Трампа против Ирана вызвал панику в США
RS: блокада Ормузского пролива со стороны США затронет весь мир
© AP Photo / Rafiq MaqboolТанкер под либерийским флагом, перевозящий сырую нефть из Саудовской Аравии через Ормузский пролив, в порту Мумбаи
Танкер под либерийским флагом, перевозящий сырую нефть из Саудовской Аравии через Ормузский пролив, в порту Мумбаи. Архивное фото
© AP Photo / Rafiq Maqbool
МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Решение о возможной блокаде Ормузского пролива приведет к глобальным последствиям, пишет Responsible Statecraft.
"Это иллюзорные надежды, замаскированные под стратегию. Блокада — не является разумной альтернативой военным ударам. На самом деле это акт войны, причем сопряженный с серьезными рисками", — говорится в публикации.
"Ставки невероятно высоки, поскольку Трамп готовится к визиту в Китай на саммит с лидером КНР Си Цзиньпином. Трамп уже однажды откладывал встречу из-за конфликта с Ираном. Вторично отложить ее или отправиться в Пекин, имея, по его собственным словам, слабые козыри, было бы унизительным ударом по репутации Америки", — говорится в публикации.
В воскресенье Дональд Трамп заявил, что США намерены блокировать все суда, проходящие через Ормузский пролив, а также отслеживать и перехватывать корабли, оплачивающие проход Тегерану.
11 апреля в Исламабаде начались переговоры США и Ирана. Вице-президент Джей Ди Вэнс позже сообщил, что стороны не смогли достичь соглашения, и американская делегация вернется без результата.
11 апреля в Исламабаде начались переговоры США и Ирана. Вице-президент Джей Ди Вэнс позже сообщил, что стороны не смогли достичь соглашения, и американская делегация вернется без результата.