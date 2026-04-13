Новый шаг Трампа против Ирана вызвал панику в США

Решение о возможной блокаде Ормузского пролива приведет к глобальным последствиям, пишет Responsible Statecraft. | 13.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-13T23:37+0300

МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Решение о возможной блокаде Ормузского пролива приведет к глобальным последствиям, пишет Responsible Statecraft."Это иллюзорные надежды, замаскированные под стратегию. Блокада — не является разумной альтернативой военным ударам. На самом деле это акт войны, причем сопряженный с серьезными рисками", — говорится в публикации.Как отмечается, реализация такого плана ВМС США может столкнуться с жестким ответом Ирана, а также вызвать негативную реакцию стран-импортеров нефти, прежде всего Китая."Ставки невероятно высоки, поскольку Трамп готовится к визиту в Китай на саммит с лидером КНР Си Цзиньпином. Трамп уже однажды откладывал встречу из-за конфликта с Ираном. Вторично отложить ее или отправиться в Пекин, имея, по его собственным словам, слабые козыри, было бы унизительным ударом по репутации Америки", — говорится в публикации.В воскресенье Дональд Трамп заявил, что США намерены блокировать все суда, проходящие через Ормузский пролив, а также отслеживать и перехватывать корабли, оплачивающие проход Тегерану.11 апреля в Исламабаде начались переговоры США и Ирана. Вице-президент Джей Ди Вэнс позже сообщил, что стороны не смогли достичь соглашения, и американская делегация вернется без результата.

https://1prime.ru/20260413/kiev-869137574.html

https://1prime.ru/20260413/iran-869136722.html

