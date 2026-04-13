"Это конец цивилизации". В США испугались последствий шагов Ирана - 13.04.2026, ПРАЙМ
"Это конец цивилизации". В США испугались последствий шагов Ирана
"Это конец цивилизации". В США испугались последствий шагов Ирана - 13.04.2026, ПРАЙМ
"Это конец цивилизации". В США испугались последствий шагов Ирана
Ответ Ирана на возможное возобновление ударов со стороны США окажется крайне разрушительным, заявил бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в эфире YouTube-канала... | 13.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-13T23:38+0300
2026-04-13T23:38+0300
иран
израиль
сша
скотт риттер
цру
дональд трамп
джей ди вэнс
МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Ответ Ирана на возможное возобновление ударов со стороны США окажется крайне разрушительным, заявил бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Мы собираемся вернуться к ударам. Дональд Трамп обещает Ирану дальнейшее разрушение. Но стоит нам ударить по электростанции — и свет погаснет по всему Ближнему Востоку. Все ключевые энергетические объекты в Саудовской Аравии, Кувейте и ОАЭ просто исчезнут. А если Белый дом решит зайти дальше, начнутся удары по опреснительным установкам. Это коснется и Израиля. А это уже вопрос выживания — это конец современной цивилизации в регионе", — заявил он.По его оценке, США уже потерпели поражение, поскольку не смогли изменить ситуацию до перемирия: не установили контроль над Ормузским проливом и не добились смены власти в Тегеране.Теперь, как считает эксперт, Иран контролирует ход конфликта, и новые удары со стороны США не принесут результата.Ранее в Исламабаде прошли переговоры США и Ирана, начавшиеся с непрямых контактов, о чем сообщал Al Hadath. Tasnim отмечало, что обсуждались иранские активы и прекращение огня в Ливане.В делегацию США вошли Джей Ди Вэнс, Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, Иран представляли Мохаммад-Багер Галибаф и Аббас Аракчи.Стороны объявили о перемирии и договорились продолжить контакты, при этом Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении договоренностей из-за ударов Израиля по Ливану, а США назвали ситуацию недоразумением.
https://1prime.ru/20260413/iran-869137736.html
https://1prime.ru/20260413/iran-869136722.html
иран
израиль
сша
иран, израиль, сша, скотт риттер, цру, дональд трамп, джей ди вэнс
ИРАН, ИЗРАИЛЬ, США, Скотт Риттер, ЦРУ, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс
23:38 13.04.2026
 
"Это конец цивилизации". В США испугались последствий шагов Ирана

Риттер: ответ Тегерана на новые удары США будет разрушительным

МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Ответ Ирана на возможное возобновление ударов со стороны США окажется крайне разрушительным, заявил бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Мы собираемся вернуться к ударам. Дональд Трамп обещает Ирану дальнейшее разрушение. Но стоит нам ударить по электростанции — и свет погаснет по всему Ближнему Востоку. Все ключевые энергетические объекты в Саудовской Аравии, Кувейте и ОАЭ просто исчезнут. А если Белый дом решит зайти дальше, начнутся удары по опреснительным установкам. Это коснется и Израиля. А это уже вопрос выживания — это конец современной цивилизации в регионе", — заявил он.
Танкер под либерийским флагом, перевозящий сырую нефть из Саудовской Аравии через Ормузский пролив, в порту Мумбаи - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2026
Новый шаг Трампа против Ирана вызвал панику в США
Вчера, 23:37
По его оценке, США уже потерпели поражение, поскольку не смогли изменить ситуацию до перемирия: не установили контроль над Ормузским проливом и не добились смены власти в Тегеране.
Теперь, как считает эксперт, Иран контролирует ход конфликта, и новые удары со стороны США не принесут результата.
Ранее в Исламабаде прошли переговоры США и Ирана, начавшиеся с непрямых контактов, о чем сообщал Al Hadath. Tasnim отмечало, что обсуждались иранские активы и прекращение огня в Ливане.
В делегацию США вошли Джей Ди Вэнс, Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, Иран представляли Мохаммад-Багер Галибаф и Аббас Аракчи.
Стороны объявили о перемирии и договорились продолжить контакты, при этом Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении договоренностей из-за ударов Израиля по Ливану, а США назвали ситуацию недоразумением.
Разрушения в Тель-Авиве в результате ракетной атаки со стороны Ирана - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2026
"Исторический перелом". Дерзкий шаг Ирана ужаснул Запад
Вчера, 23:24
 
ИРАНИЗРАИЛЬСШАСкотт РиттерЦРУДональд ТрампДжей Ди Вэнс
 
 
