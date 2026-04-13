Юрист рассказал о наказании за публичное осквернение георгиевской ленты - 13.04.2026, ПРАЙМ
Юрист рассказал о наказании за публичное осквернение георгиевской ленты
Юрист рассказал о наказании за публичное осквернение георгиевской ленты - 13.04.2026, ПРАЙМ
Юрист рассказал о наказании за публичное осквернение георгиевской ленты
Публичное осквернение георгиевской ленточки грозит россиянам лишением свободы сроком до пяти лет, а также штрафом до 5 миллионов рублей, рассказал РИА Новости... | 13.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Публичное осквернение георгиевской ленточки грозит россиянам лишением свободы сроком до пяти лет, а также штрафом до 5 миллионов рублей, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Юрист рассказал, что еще в 2022 году в РФ начал действовать закон, в соответствии с которым георгиевская лента приравнена к символам воинской славы России. "Граждане за осквернение символов воинской славы России, совершенное публично, будут нести уголовную ответственность с мерами наказания вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет и штрафом до 5 миллионов рублей", - отметил Хаминский. Он уточнил, что осквернением будет считаться публичная порча георгиевской ленточки с одновременным высказыванием презрительно-негативного отношения к ней. "Юридические лица за публичное осквернение символов воинской славы России несут административную ответственность. Кодексом установлен административный штраф на юридических лиц в размере от трех миллионов до пяти миллионов рублей", - добавил юрист. Хаминский подчеркнул, что за грязную георгиевскую ленточку на машине к ответственности привлекать не будут, однако порекомендовал не допускать ее загрязнения и вешать ленту внутри салона автомобиля.
москва
московская область
рф
общество , россия, москва, московская область, рф
Общество , РОССИЯ, МОСКВА, Московская область, РФ
03:00 13.04.2026 (обновлено: 03:07 13.04.2026)
 
Юрист рассказал о наказании за публичное осквернение георгиевской ленты

РИа Новости: осквернение георгиевской ленточки грозит лишением свободы до пяти лет

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Публичное осквернение георгиевской ленточки грозит россиянам лишением свободы сроком до пяти лет, а также штрафом до 5 миллионов рублей, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Юрист рассказал, что еще в 2022 году в РФ начал действовать закон, в соответствии с которым георгиевская лента приравнена к символам воинской славы России.
"Граждане за осквернение символов воинской славы России, совершенное публично, будут нести уголовную ответственность с мерами наказания вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет и штрафом до 5 миллионов рублей", - отметил Хаминский.
Он уточнил, что осквернением будет считаться публичная порча георгиевской ленточки с одновременным высказыванием презрительно-негативного отношения к ней.
"Юридические лица за публичное осквернение символов воинской славы России несут административную ответственность. Кодексом установлен административный штраф на юридических лиц в размере от трех миллионов до пяти миллионов рублей", - добавил юрист.
Хаминский подчеркнул, что за грязную георгиевскую ленточку на машине к ответственности привлекать не будут, однако порекомендовал не допускать ее загрязнения и вешать ленту внутри салона автомобиля.
 
ОбществоРОССИЯМОСКВАМосковская областьРФ
 
 
