"Шансов не осталось". В Киеве оценили положение Зеленского
2026-04-13T23:35+0300
МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Владимир Зеленский столкнулся с серьезными трудностями после победы партии "Тиса" на выборах в Венгрии, заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин."Шансов не осталось — позиция точно такая же, как у "Фидес": Украине в Европейском союзе делать нечего. К Зеленскому он относится, так скажем, очень прохладно", — отметил он.По его словам, отношение Мадьяра к главе киевского режима стало очевидным после угроз Зеленского в адрес Виктора Орбана, что вызвало негативную реакцию лидера "Тисы".Соскин также указал на возможные проблемы в энергетике, поскольку новый премьер Венгрии, вероятно, поднимет тему трубопровода "Дружба" на фоне роста цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке.Парламентские выборы в Венгрии прошли накануне, участие приняли более 5,8 миллиона человек. Процесс сопровождался попытками Киева и ЕС повлиять на исход.После подсчета 98,9 процента голосов партия "Тиса" получила 138 мест. Альянс "Фидес" — Христианско-демократическая народная партия также прошел в парламент. Виктор Орбан признал поражение.В марте ЕС отметил, что Венгрия и Словакия не поддержали итоговые решения саммита по Украине. Орбан подчеркивал, что поддержка Киева возможна только после снятия ограничений на транзит нефти по "Дружбе".
Соскин: Зеленский оказался в тяжелом положении после выборов в Венгрии