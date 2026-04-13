"Шансов не осталось". В Киеве оценили положение Зеленского - 13.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
"Шансов не осталось". В Киеве оценили положение Зеленского
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4d2dbf07c333bf31392d5e049df43be0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
23:35 13.04.2026
 
"Шансов не осталось". В Киеве оценили положение Зеленского

Соскин: Зеленский оказался в тяжелом положении после выборов в Венгрии

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Владимир Зеленский столкнулся с серьезными трудностями после победы партии "Тиса" на выборах в Венгрии, заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Шансов не осталось — позиция точно такая же, как у "Фидес": Украине в Европейском союзе делать нечего. К Зеленскому он относится, так скажем, очень прохладно", — отметил он.
По его словам, отношение Мадьяра к главе киевского режима стало очевидным после угроз Зеленского в адрес Виктора Орбана, что вызвало негативную реакцию лидера "Тисы".
Соскин также указал на возможные проблемы в энергетике, поскольку новый премьер Венгрии, вероятно, поднимет тему трубопровода "Дружба" на фоне роста цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке.
Парламентские выборы в Венгрии прошли накануне, участие приняли более 5,8 миллиона человек. Процесс сопровождался попытками Киева и ЕС повлиять на исход.
После подсчета 98,9 процента голосов партия "Тиса" получила 138 мест. Альянс "Фидес" — Христианско-демократическая народная партия также прошел в парламент. Виктор Орбан признал поражение.
В марте ЕС отметил, что Венгрия и Словакия не поддержали итоговые решения саммита по Украине. Орбан подчеркивал, что поддержка Киева возможна только после снятия ограничений на транзит нефти по "Дружбе".
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала