Китай готов укреплять энергосотрудничество с ОАЭ

Китай готов вместе с Объединенными Арабскими Эмиратами укреплять основу энергетического сотрудничества, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян. | 13.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-13T18:18+0300

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Китай готов вместе с Объединенными Арабскими Эмиратами укреплять основу энергетического сотрудничества, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян. Премьер Госсовета КНР Ли Цян и наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед Аль Нахайян провели в понедельник переговоры в Пекине. "Китай готов вместе с Объединенными Арабскими Эмиратами укреплять основу энергетического сотрудничества, расширять взаимодействие в таких областях, как системы накопления энергии, водородная энергетика, новые электрические автомобили, а также тяговые аккумуляторы для продвижения "зеленого" перехода двух стран", - заявил Ли Цян в ходе переговоров, его слова приводит МИД КНР. По словам премьера Госсовета КНР, сотрудничество Китая и ОАЭ в сфере инновационного развития имеет широкие перспективы. Он также отметил, что Китай приветствует увеличение инвестиций со стороны Объединенный Арабских Эмиратов в сферах искусственного интеллекта, цифровой экономики и других областях. Наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед Аль Нахайян, в свою очередь, заявил, что Китай является важным всеобъемлющим стратегическим партнером и надежным другом ОАЭ. В ходе переговоров стороны также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

