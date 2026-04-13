Китай готов укреплять энергосотрудничество с ОАЭ - 13.04.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260413/kitay-869130014.html
Китай готов укреплять энергосотрудничество с ОАЭ
Китай готов укреплять энергосотрудничество с ОАЭ - 13.04.2026, ПРАЙМ
Китай готов укреплять энергосотрудничество с ОАЭ
Китай готов вместе с Объединенными Арабскими Эмиратами укреплять основу энергетического сотрудничества, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян. | 13.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-13T18:18+0300
2026-04-13T18:18+0300
энергетика
россия
китай
абу-даби
оаэ
мухаммед аль нахайян
госсовет
МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Китай готов вместе с Объединенными Арабскими Эмиратами укреплять основу энергетического сотрудничества, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян. Премьер Госсовета КНР Ли Цян и наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед Аль Нахайян провели в понедельник переговоры в Пекине. "Китай готов вместе с Объединенными Арабскими Эмиратами укреплять основу энергетического сотрудничества, расширять взаимодействие в таких областях, как системы накопления энергии, водородная энергетика, новые электрические автомобили, а также тяговые аккумуляторы для продвижения "зеленого" перехода двух стран", - заявил Ли Цян в ходе переговоров, его слова приводит МИД КНР. По словам премьера Госсовета КНР, сотрудничество Китая и ОАЭ в сфере инновационного развития имеет широкие перспективы. Он также отметил, что Китай приветствует увеличение инвестиций со стороны Объединенный Арабских Эмиратов в сферах искусственного интеллекта, цифровой экономики и других областях. Наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед Аль Нахайян, в свою очередь, заявил, что Китай является важным всеобъемлющим стратегическим партнером и надежным другом ОАЭ. В ходе переговоров стороны также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.
китай
абу-даби
оаэ
россия, китай, абу-даби, оаэ, мухаммед аль нахайян, госсовет
Энергетика, РОССИЯ, КИТАЙ, Абу-Даби, ОАЭ, Мухаммед Аль Нахайян, Госсовет
18:18 13.04.2026
 
Китай готов укреплять энергосотрудничество с ОАЭ

Премьер Госсовета КНР Ли Цян: Китай готов укреплять энергетические связи с ОАЭ

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Китай готов вместе с Объединенными Арабскими Эмиратами укреплять основу энергетического сотрудничества, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян.
Премьер Госсовета КНР Ли Цян и наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед Аль Нахайян провели в понедельник переговоры в Пекине.
"Китай готов вместе с Объединенными Арабскими Эмиратами укреплять основу энергетического сотрудничества, расширять взаимодействие в таких областях, как системы накопления энергии, водородная энергетика, новые электрические автомобили, а также тяговые аккумуляторы для продвижения "зеленого" перехода двух стран", - заявил Ли Цян в ходе переговоров, его слова приводит МИД КНР.
По словам премьера Госсовета КНР, сотрудничество Китая и ОАЭ в сфере инновационного развития имеет широкие перспективы.
Он также отметил, что Китай приветствует увеличение инвестиций со стороны Объединенный Арабских Эмиратов в сферах искусственного интеллекта, цифровой экономики и других областях.
Наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед Аль Нахайян, в свою очередь, заявил, что Китай является важным всеобъемлющим стратегическим партнером и надежным другом ОАЭ.
В ходе переговоров стороны также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.
