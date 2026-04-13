https://1prime.ru/20260413/kitay-869130014.html
Китай готов укреплять энергосотрудничество с ОАЭ
Китай готов вместе с Объединенными Арабскими Эмиратами укреплять основу энергетического сотрудничества, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян. | 13.04.2026, ПРАЙМ
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860200292_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_233dc7e24b4fca8218d324e46d78bc7b.jpg
МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Китай готов вместе с Объединенными Арабскими Эмиратами укреплять основу энергетического сотрудничества, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян. Премьер Госсовета КНР Ли Цян и наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед Аль Нахайян провели в понедельник переговоры в Пекине. "Китай готов вместе с Объединенными Арабскими Эмиратами укреплять основу энергетического сотрудничества, расширять взаимодействие в таких областях, как системы накопления энергии, водородная энергетика, новые электрические автомобили, а также тяговые аккумуляторы для продвижения "зеленого" перехода двух стран", - заявил Ли Цян в ходе переговоров, его слова приводит МИД КНР. По словам премьера Госсовета КНР, сотрудничество Китая и ОАЭ в сфере инновационного развития имеет широкие перспективы. Он также отметил, что Китай приветствует увеличение инвестиций со стороны Объединенный Арабских Эмиратов в сферах искусственного интеллекта, цифровой экономики и других областях. Наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед Аль Нахайян, в свою очередь, заявил, что Китай является важным всеобъемлющим стратегическим партнером и надежным другом ОАЭ. В ходе переговоров стороны также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860200292_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_63c763c48b9e364dfa944ec6e66ea676.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
