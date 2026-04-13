Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мировой экспорт кофе в феврале снизился на шесть процентов - 13.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260413/kofe-869133438.html
Мировой экспорт кофе в феврале снизился на шесть процентов
Мировой экспорт кофе в феврале снизился на шесть процентов
Мировой экспорт всех сортов кофе в феврале снизился на 5,7% в годовом выражении - до 11,46 миллиона мешков, следует из доклада Международной организации кофе... | 13.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-13T20:56+0300
экономика
бизнес
азия
южная америка
мексика
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0c/866416343_0:159:3074:1888_1920x0_80_0_0_c05ffba4745f99ca5fd730139c90b66b.jpg
МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Мировой экспорт всех сортов кофе в феврале снизился на 5,7% в годовом выражении - до 11,46 миллиона мешков, следует из доклада Международной организации кофе (International Coffee Organization, ICO). "В феврале 2026 года мировой экспорт кофе всех видов сократился на 5,7% - до 11,46 миллиона мешков по сравнению с 12,15 миллиона мешков в феврале 2025 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что поставки из Азии и Океании снизились на 4,7% - до 4,45 миллиона мешков, из Южной Америки - на 21,8%, до 3,61 миллиона. В то же время объемы экспорта с Карибских островов, Мексики и Центральной Америки подскочили на 30% в годовом выражении - до 1,98 миллиона мешков, из Африки - на 5,9%, до 1,43 миллиона. Кроме того, экспорт зеленых кофейных зерен в феврале опустился на 9% - до 9,79 миллиона мешков. В частности, поставки зерен сорта робуста сократились на 3,7% - до 4,05 миллиона мешков, Brazilian Naturals - на 25,1%, до 2,5 миллиона, колумбийских мягких сортов - на 27,6%, до 0,93 миллиона. Экспорт других мягких сортов вырос на 19,5% - до 2,31 миллиона мешков. Согласно данным организации, цены на кофе в мире выросли в марте - композитный ценовой индекс ICO увеличился на 2,3% в месячном выражении - до среднего значения в 273,7 цента. Это было вызвано новыми геополитическими потрясениями, связанными с конфликтом на Ближнем Востоке.
https://1prime.ru/20260411/kofe-869073662.html
азия
южная америка
мексика
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0c/866416343_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_83ab232ff4d122b8fa91475530e89cec.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
20:56 13.04.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКофейные зерна
Кофейные зерна - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2026
Кофейные зерна. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Готовые обжаренные зерна кофе - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2026
Россия в марте вдвое нарастила импорт кофе из Бразилии
11 апреля, 12:34
 
ЭкономикаБизнесАЗИЯЮЖНАЯ АМЕРИКАМЕКСИКА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала