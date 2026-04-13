Мировой экспорт кофе в феврале снизился на шесть процентов
Мировой экспорт кофе в феврале снизился на шесть процентов
Мировой экспорт кофе в феврале снизился на шесть процентов
Мировой экспорт всех сортов кофе в феврале снизился на 5,7% в годовом выражении - до 11,46 миллиона мешков, следует из доклада Международной организации кофе... | 13.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-13T20:56+0300
2026-04-13T20:56+0300
2026-04-13T20:56+0300
экономика
бизнес
азия
южная америка
мексика
МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Мировой экспорт всех сортов кофе в феврале снизился на 5,7% в годовом выражении - до 11,46 миллиона мешков, следует из доклада Международной организации кофе (International Coffee Organization, ICO). "В феврале 2026 года мировой экспорт кофе всех видов сократился на 5,7% - до 11,46 миллиона мешков по сравнению с 12,15 миллиона мешков в феврале 2025 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что поставки из Азии и Океании снизились на 4,7% - до 4,45 миллиона мешков, из Южной Америки - на 21,8%, до 3,61 миллиона. В то же время объемы экспорта с Карибских островов, Мексики и Центральной Америки подскочили на 30% в годовом выражении - до 1,98 миллиона мешков, из Африки - на 5,9%, до 1,43 миллиона. Кроме того, экспорт зеленых кофейных зерен в феврале опустился на 9% - до 9,79 миллиона мешков. В частности, поставки зерен сорта робуста сократились на 3,7% - до 4,05 миллиона мешков, Brazilian Naturals - на 25,1%, до 2,5 миллиона, колумбийских мягких сортов - на 27,6%, до 0,93 миллиона. Экспорт других мягких сортов вырос на 19,5% - до 2,31 миллиона мешков. Согласно данным организации, цены на кофе в мире выросли в марте - композитный ценовой индекс ICO увеличился на 2,3% в месячном выражении - до среднего значения в 273,7 цента. Это было вызвано новыми геополитическими потрясениями, связанными с конфликтом на Ближнем Востоке.
азия
южная америка
мексика
бизнес, азия, южная америка, мексика
Экономика, Бизнес, АЗИЯ, ЮЖНАЯ АМЕРИКА, МЕКСИКА
Мировой экспорт кофе в феврале снизился на шесть процентов
Мировой экспорт кофе в феврале снизился на 5,7% — до 11,46 миллиона мешков
МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Мировой экспорт всех сортов кофе в феврале снизился на 5,7% в годовом выражении - до 11,46 миллиона мешков, следует из доклада Международной организации кофе (International Coffee Organization, ICO).
"В феврале 2026 года мировой экспорт кофе всех видов сократился на 5,7% - до 11,46 миллиона мешков по сравнению с 12,15 миллиона мешков в феврале 2025 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что поставки из Азии
и Океании снизились на 4,7% - до 4,45 миллиона мешков, из Южной Америки
- на 21,8%, до 3,61 миллиона. В то же время объемы экспорта с Карибских островов, Мексики
и Центральной Америки подскочили на 30% в годовом выражении - до 1,98 миллиона мешков, из Африки
- на 5,9%, до 1,43 миллиона.
Кроме того, экспорт зеленых кофейных зерен в феврале опустился на 9% - до 9,79 миллиона мешков. В частности, поставки зерен сорта робуста сократились на 3,7% - до 4,05 миллиона мешков, Brazilian Naturals - на 25,1%, до 2,5 миллиона, колумбийских мягких сортов - на 27,6%, до 0,93 миллиона. Экспорт других мягких сортов вырос на 19,5% - до 2,31 миллиона мешков.
Согласно данным организации, цены на кофе в мире выросли в марте - композитный ценовой индекс ICO увеличился на 2,3% в месячном выражении - до среднего значения в 273,7 цента. Это было вызвано новыми геополитическими потрясениями, связанными с конфликтом на Ближнем Востоке
.
