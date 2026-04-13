Южная Корея и Польша договорились о всеобъемлющем партнерстве - 13.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260413/koreja-869111804.html
Южная Корея и Польша договорились о всеобъемлющем партнерстве
2026-04-13T07:20+0300
2026-04-13T07:29+0300
СЕУЛ, 13 апр - ПРАЙМ. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён и премьер Польши Дональд Туск заявили, что договорились о переводе отношений двух стран на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства, подтвердили волю к сотрудничеству в широком ряде областей, включая энергетику, цепочки поставок, космос, технологии и других, передает корреспондент РИА Новости. Официальный визит премьера Польши Дональда Туска в Южную Корею проходит с 12 апреля. Это его первый визит за 27 лет. В понедельник Туск провел переговоры с Ли Чжэ Мёном. "Сегодня мы с премьер-министром Туском, основываясь на прочном доверии, которое наши страны накапливали до настоящего времени, договорились повысить отношения между двумя странами до уровня "всеобъемлющего стратегического партнёрства", - заявил Ли Чжэ Мён журналистам на совместном заявлении по итогам переговоров. По его словам, обе стороны имеют "твёрдую и ясную волю" ещё более укреплять сотрудничество в различных областях, таких как политика, экономика, культура и обмен между людьми, и расширять его горизонты по комплексным и ориентированным на будущее направлениям, включая передовые отрасли промышленности, науку и технологии, космос, энергетику и инфраструктуру. "Было решено ещё более всесторонне расширять сферу сотрудничества между двумя странами в таких областях, как энергетика, цепочки поставок, инфраструктура и наука и технологии", - заявил Ли Чжэ Мён. Кроме того, стороны договорились активизировать совместные исследования, обмен специалистами, чтобы сотрудничество между двумя странами могло расшириться до передовых научно-технологических областей, таких как водород, наноматериалы и космос. Президент отметил, что Польша является для Южной Кореи пятым по величине торговым партнёром среди стран Европейского союза. Республика Корея также стала для Польши крупнейшим инвестором среди неевропейских стран. Ли Чжэ Мён также сообщил, что попросил особого внимания премьер-министра для участия южнокорейских компаний в крупных инфраструктурных проектах в Польше, таких как проект железнодорожного сообщения с новым аэропортом и проект замены варшавского трамвая. Кроме того, стороны договорились расширять обмены и обсудили согласование открытия прямых авиарейсов между двумя странами.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
07:20 13.04.2026 (обновлено: 07:29 13.04.2026)
 
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала