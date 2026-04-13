Южная Корея и Польша договорились о всеобъемлющем партнерстве

2026-04-13T07:20+0300

СЕУЛ, 13 апр - ПРАЙМ. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён и премьер Польши Дональд Туск заявили, что договорились о переводе отношений двух стран на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства, подтвердили волю к сотрудничеству в широком ряде областей, включая энергетику, цепочки поставок, космос, технологии и других, передает корреспондент РИА Новости. Официальный визит премьера Польши Дональда Туска в Южную Корею проходит с 12 апреля. Это его первый визит за 27 лет. В понедельник Туск провел переговоры с Ли Чжэ Мёном. "Сегодня мы с премьер-министром Туском, основываясь на прочном доверии, которое наши страны накапливали до настоящего времени, договорились повысить отношения между двумя странами до уровня "всеобъемлющего стратегического партнёрства", - заявил Ли Чжэ Мён журналистам на совместном заявлении по итогам переговоров. По его словам, обе стороны имеют "твёрдую и ясную волю" ещё более укреплять сотрудничество в различных областях, таких как политика, экономика, культура и обмен между людьми, и расширять его горизонты по комплексным и ориентированным на будущее направлениям, включая передовые отрасли промышленности, науку и технологии, космос, энергетику и инфраструктуру. "Было решено ещё более всесторонне расширять сферу сотрудничества между двумя странами в таких областях, как энергетика, цепочки поставок, инфраструктура и наука и технологии", - заявил Ли Чжэ Мён. Кроме того, стороны договорились активизировать совместные исследования, обмен специалистами, чтобы сотрудничество между двумя странами могло расшириться до передовых научно-технологических областей, таких как водород, наноматериалы и космос. Президент отметил, что Польша является для Южной Кореи пятым по величине торговым партнёром среди стран Европейского союза. Республика Корея также стала для Польши крупнейшим инвестором среди неевропейских стран. Ли Чжэ Мён также сообщил, что попросил особого внимания премьер-министра для участия южнокорейских компаний в крупных инфраструктурных проектах в Польше, таких как проект железнодорожного сообщения с новым аэропортом и проект замены варшавского трамвая. Кроме того, стороны договорились расширять обмены и обсудили согласование открытия прямых авиарейсов между двумя странами.

мировая экономика, польша, южная корея, дональд туск