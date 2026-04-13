Цены на топливо в самопровозглашенном Косово растут ежедневно - 13.04.2026, ПРАЙМ
Энергетика
Цены на топливо в самопровозглашенном Косово растут ежедневно
Розничные цены на топливо растут и ограничиваются властями самопровозглашенной республике Косово ежедневно ввиду энергокризиса, новые максимальные розничные... | 13.04.2026, ПРАЙМ
17:49 13.04.2026
 
Цены на топливо в самопровозглашенном Косово растут ежедневно

В самопровозглашенном Косово из-за энергокризиса растут розничные цены на топливо

Улицы Белграда. Архивное фото
БЕЛГРАД, 13 апр – ПРАЙМ. Розничные цены на топливо растут и ограничиваются властями самопровозглашенной республике Косово ежедневно ввиду энергокризиса, новые максимальные розничные цены топлива обнародуются косовским "министерством промышленности, предпринимательства и торговли" в Приштине.
Литр дизельного топлива на АЗС в Косово в понедельник стоит 1,84 евро, литр бензина - 1,44 евро, литр сжиженного углеводородного газа (LPG) – 0,89 евро. Подорожание происходит в среднем на несколько евроцентов в день с 5 апреля, в зависимости от вида топлива.
Государства региона Западных Балкан стараются регулировать цены топлива на недельном и двухнедельном уровне, ограничивая акцизы и розничную наценку.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
США будут с ностальгией вспоминать бензин по 5 долларов, заявили в Иране
