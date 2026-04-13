https://1prime.ru/20260413/kosovo-869129393.html

Цены на топливо в самопровозглашенном Косово растут ежедневно

2026-04-13T17:49+0300

энергетика

мировая экономика

иран

сша

косово

дональд трамп

аббас аракчи

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0c/863442289_0:48:513:336_1920x0_80_0_0_f6fb736c6a205e009cc38b22f8b6e653.jpg

БЕЛГРАД, 13 апр – ПРАЙМ. Розничные цены на топливо растут и ограничиваются властями самопровозглашенной республике Косово ежедневно ввиду энергокризиса, новые максимальные розничные цены топлива обнародуются косовским "министерством промышленности, предпринимательства и торговли" в Приштине. Литр дизельного топлива на АЗС в Косово в понедельник стоит 1,84 евро, литр бензина - 1,44 евро, литр сжиженного углеводородного газа (LPG) – 0,89 евро. Подорожание происходит в среднем на несколько евроцентов в день с 5 апреля, в зависимости от вида топлива. Государства региона Западных Балкан стараются регулировать цены топлива на недельном и двухнедельном уровне, ограничивая акцизы и розничную наценку. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира. Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.

иран

сша

косово

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

