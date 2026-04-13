ЦБ объявил официальные курсы валют на понедельник

ЦБ объявил официальные курсы валют на понедельник - 13.04.2026, ПРАЙМ

ЦБ объявил официальные курсы валют на понедельник

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 11,83 копейки, до 11,1338 рубля, доллара - на 72,35 копейки, до 76,2489 рубля, евро - | 13.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-13T18:45+0300

2026-04-13T18:45+0300

2026-04-13T18:45+0300

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 11,83 копейки, до 11,1338 рубля, доллара - на 72,35 копейки, до 76,2489 рубля, евро - на 87,47 копейки, до 89,1373 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня 2024 года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

рф

сша

рынок, рф, сша, банк россия