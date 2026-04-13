https://1prime.ru/20260413/likhachev-869131980.html

"Росатом" ведет переговоры с Индонезией по строительству плавучих АЭС

2026-04-13T19:41+0300

энергетика

россия

индонезия

алексей лихачев

росатом

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864666828_0:21:2985:1700_1920x0_80_0_0_d01891ffde31d1367092b39db353c0b6.jpg

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. "Росатом" с Индонезией в наиболее продвинутой стадии ведут переговоры по строительству плавучих АЭС, сообщил генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев. "Пока в наиболее продвинутой стадии переговоры по плавучим атомным электростанциям, хотя в плане развития страны правительство (Индонезии) поставило цифру в 7 ГВт атомной мощности к 2040 году... мы соответствующие решения на стол уже положили", - сказал Лихачев в комментарии Первому каналу.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

