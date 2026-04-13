Выручка LVMH в I квартале сократилась на шесть процентов - 13.04.2026, ПРАЙМ
Выручка LVMH в I квартале сократилась на шесть процентов
22:03 13.04.2026
 
Выручка LVMH в I квартале сократилась на шесть процентов

LVMH в I квартале сократила выручку в годовом выражении на 6%

Louis Vuitton. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Выручка французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton) в прошлом квартале сократилась на 6% в годовом выражении - до 19,121 миллиарда евро, говорится в релизе компании.
Наибольшую выручку получило подразделение "мода и кожаные изделия", при этом показатель опустился на 9%. В сегменте винной и ликеро-водочной продукции показатель снизился на 2%.
Выручка в подразделении "розничные продажи", а также в секторе парфюмерии и косметики сократилась на 3% и 6% соответственно по сравнению с первым кварталом 2025 года. А показатель сегмента "часы и ювелирные изделия" снизился на 2%.
Компания отмечает рост продаж в США в начале года и уменьшение оборота в Европе и Японии из-за снижения трат туристами. Выручка в странах Азии, кроме Японии, показала устойчивый рост в годовом выражении, продолжая динамику 2025 года.
LVMH - производитель предметов роскоши под торговыми марками Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Kenzo, Moet & Chandon, Hennessy и других. Штаб-квартира расположена в Париже.
