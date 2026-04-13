"Против России". Слова Стубба о Зеленском вызвали изумление на Западе

"Против России". Слова Стубба о Зеленском вызвали изумление на Западе - 13.04.2026, ПРАЙМ

"Против России". Слова Стубба о Зеленском вызвали изумление на Западе

Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема раскритиковал слова президента Финляндии Александра Стубба о желании продолжать поддерживать Владимира...

2026-04-13T09:58+0300

2026-04-13T09:58+0300

2026-04-13T09:58+0300

МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема раскритиковал слова президента Финляндии Александра Стубба о желании продолжать поддерживать Владимира Зеленского."Президент Финляндии открыто призывает к увеличению военной поддержки Украины в войне против России, полностью игнорируя инциденты с беспилотниками <…>. Финляндию ждут очень опасные времена", — говорится в публикации в соцсети X. Вчера Стубб сообщил, что у него состоялся телефонный разговор с Зеленским. Они обсудили ситуацию на поле боя, недавнюю поездку главы киевского режима на Ближний Восток и то, как продолжать поддерживать ВСУ.Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на 2026 год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры все чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск других источников для самофинансирования.

финляндия

запад

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финляндия, запад, украина, александр стубб, владимир зеленский, всу