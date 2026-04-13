"Против России". Слова Стубба о Зеленском вызвали изумление на Западе - 13.04.2026, ПРАЙМ
"Против России". Слова Стубба о Зеленском вызвали изумление на Западе
2026-04-13T09:58+0300
https://1prime.ru/20260413/ukraina-869115761.html
https://1prime.ru/20260413/ukraina-869115635.html
МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема раскритиковал слова президента Финляндии Александра Стубба о желании продолжать поддерживать Владимира Зеленского.

"Президент Финляндии открыто призывает к увеличению военной поддержки Украины в войне против России, полностью игнорируя инциденты с беспилотниками <…>. Финляндию ждут очень опасные времена", — говорится в публикации в соцсети X.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2026
"Ценовой шок". На Украине неожиданно отреагировали на победу Мадьяра
09:25
Вчера Стубб сообщил, что у него состоялся телефонный разговор с Зеленским. Они обсудили ситуацию на поле боя, недавнюю поездку главы киевского режима на Ближний Восток и то, как продолжать поддерживать ВСУ.

Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на 2026 год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).

Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры все чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск других источников для самофинансирования.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2026
На Западе выступили с громким заявлением о Зеленском после победы Мадьяра
09:22
 
