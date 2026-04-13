https://1prime.ru/20260413/miksin-869120305.html

Правительство разрешило промышленный вылов миксин

Правительство разрешило промышленный вылов миксин - 13.04.2026, ПРАЙМ

Правительство разрешило промышленный вылов миксин

Правительство России внесло в перечень водных биоресурсов для промышленного рыболовства в водах РФ миксин, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на... | 13.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-13T12:33+0300

2026-04-13T12:33+0300

2026-04-13T12:33+0300

бизнес

промышленность

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/10/863583335_0:0:3229:1816_1920x0_80_0_0_34c12f4871bf06f0c6873aaeafd7bb08.jpg

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Правительство России внесло в перечень водных биоресурсов для промышленного рыболовства в водах РФ миксин, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на портале правовых актов. "Подраздел 4 раздела I перечня видов водных биологических ресурсов, в отношении которых осуществляется промышленное рыболовство во внутренних морских водах Российской Федерации... после позиции, касающейся малого морского дракончика, дополнить позицией следующего содержания: "Миксины виды рода Мyxine", - говорится в документе. Миксины - глубоководные хищники и падальщики. Имеют змеевидное тело, лишенное парных плавников. У них отсутствуют челюсти. Рот расположен на переднем конце тела и снабжен несколькими парами усиков.

https://1prime.ru/20260408/rosrybolovstvo-869001522.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, промышленность, рф