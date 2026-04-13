Правительство разрешило промышленный вылов миксин - 13.04.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260413/miksin-869120305.html
Правительство разрешило промышленный вылов миксин
12:33 13.04.2026
 
Правительство разрешило промышленный вылов миксин

Дом правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Правительство России внесло в перечень водных биоресурсов для промышленного рыболовства в водах РФ миксин, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на портале правовых актов.
"Подраздел 4 раздела I перечня видов водных биологических ресурсов, в отношении которых осуществляется промышленное рыболовство во внутренних морских водах Российской Федерации... после позиции, касающейся малого морского дракончика, дополнить позицией следующего содержания: "Миксины виды рода Мyxine", - говорится в документе.
Миксины - глубоководные хищники и падальщики. Имеют змеевидное тело, лишенное парных плавников. У них отсутствуют челюсти. Рот расположен на переднем конце тела и снабжен несколькими парами усиков.
