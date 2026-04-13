Минфин подготовил проект об оптимизации системы учета оборота пива - 13.04.2026, ПРАЙМ
Минфин подготовил проект об оптимизации системы учета оборота пива
https://1prime.ru/20260406/zoloto-868948680.html
16:13 13.04.2026
 
МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Минфин России подготовил законопроект об оптимизации системы учета оборота пива и слабоалкогольных напитков: предлагается с марта 2027 года освободить такие организации и ИП от требований по передаче одинаковых сведений в информационные системы ГИС МТ и ЕГАИС, сообщает министерство.
"Организации и ИП, осуществляющие оборот пива и слабоалкогольных напитков, подлежащих маркировке средствами идентификации, предлагается освободить от избыточных требований по передаче одинаковых сведений в информационные системы", - говорится в материалах на сайте.
Сейчас хозяйствующие субъекты направляют сведения об обороте данной продукции в ГИС МТ (государственная информационная система мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации), а также дублируют их в ЕГАИС (единая государственная автоматизированная информационная система), отметили в Минфине.
"Чтобы оптимизировать процесс и сократить нагрузку на бизнес, предлагается отменить требование о предоставлении этой информации в ЕГАИС участниками рынка", - говорится в материалах.
Соответствующий законопроект подготовлен Минфином и опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. "В случае принятия закона изменения вступят в силу с 1 марта 2027 года", - отмечается в материалах.
Золотые слитки
Минфин пояснил будущий порядок вывоза золотых слитков в ЕАЭС
6 апреля, 12:33
 
ЭкономикаРОССИЯФинансыМинфин
 
 
