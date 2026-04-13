Россия и Монголия подпишут протокол о поставках авиационного топлива - 13.04.2026, ПРАЙМ
Россия и Монголия подпишут протокол о поставках авиационного топлива
2026-04-13T08:49+0300
2026-04-13T08:55+0300
ПЕКИН, 13 апр – ПРАЙМ. Россия и Монголия в ближайшее время подпишут дополнительный протокол к межправительственному соглашению о поставках авиационного топлива, говорится в заявлении на сайте монгольского кабмина. Премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал на прошлой неделе провел встречу с послом РФ в Улан-Баторе Алексеем Евсиковым, в ходе которой подтвердил приверженность правительства Монголии дальнейшему укреплению и расширению Всеобъемлющего стратегического партнерства между Монголией и РФ. "Стороны обсудили сотрудничество в топливном и энергетическом секторе. Соответствующие постоянные комитеты парламента одобрили дополнительный протокол к межправительственному соглашению о поставках авиационного топлива, который, как ожидается, будет подписан в Москве в ближайшее время", - говорится в заявлении по итогам встречи. В сентябре 2024 года сообщалось, что Россия и Монголия подписали соглашение об обеспечении Монголии авиационным топливом, с российской стороны соглашение подписал министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
08:49 13.04.2026 (обновлено: 08:55 13.04.2026)
 
Россия и Монголия подпишут протокол о поставках авиационного топлива

