Россия и Монголия подпишут протокол о поставках авиационного топлива

2026-04-13T08:49+0300

ПЕКИН, 13 апр – ПРАЙМ. Россия и Монголия в ближайшее время подпишут дополнительный протокол к межправительственному соглашению о поставках авиационного топлива, говорится в заявлении на сайте монгольского кабмина. Премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал на прошлой неделе провел встречу с послом РФ в Улан-Баторе Алексеем Евсиковым, в ходе которой подтвердил приверженность правительства Монголии дальнейшему укреплению и расширению Всеобъемлющего стратегического партнерства между Монголией и РФ. "Стороны обсудили сотрудничество в топливном и энергетическом секторе. Соответствующие постоянные комитеты парламента одобрили дополнительный протокол к межправительственному соглашению о поставках авиационного топлива, который, как ожидается, будет подписан в Москве в ближайшее время", - говорится в заявлении по итогам встречи. В сентябре 2024 года сообщалось, что Россия и Монголия подписали соглашение об обеспечении Монголии авиационным топливом, с российской стороны соглашение подписал министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

