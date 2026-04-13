Грузооборот морских портов России в первом квартале вырос на 0,6 процента - 13.04.2026, ПРАЙМ
Грузооборот морских портов России в первом квартале вырос на 0,6 процента
10:34 13.04.2026
 
МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Перевалка грузов в морских портах России в первом квартале 2026 года выросла на 0,6% в годовом выражении и составила 210 миллионов тонн, сообщает "Морцентр-ТЭК".
"В январе-марте 2026 года перевалка грузов в морских торговых портах России составила 210 060,0 тысячи тонн, или 100,6% от уровня предыдущего года. Выросла перевалка в Каспийском (+24,1%), Арктическом (+12,2%) и Дальневосточном (+10,6%), снизилась – в Азово-Черноморском (-5,8%) и Балтийском (-5,6%) бассейнах", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в экспортном направлении отправлено 166,672 миллиона тонн, что на 1,1% выше показателя января-марта прошлого года, каботажных грузов перевалено 18,973 миллиона тонн (рост на 20,7%). Транзит снизился на 19,8%, до 14,491 миллиона тонн, при этом перевалка импорта сократилась на 1,8% и составила 9,922 миллиона тонн.
"Перевалка сухогрузов увеличилась на 3,5%, до 102 491,9 тысячи тонн. Перевалка грузов в контейнерах составила 98% от уровня прошлого года. Перевалка контейнеров в ДФЭ составила 1 316 036 единиц (95,6%). Перевалка наливных грузов снизилась на 2%, до 107 568,0 тысячи тонн. Перегрузка сжиженного газа увеличилась, остальных наливных грузов – сократилась", - отметили в компании.
АО "Морцентр-ТЭК" - уполномоченная компания по планированию перевозок грузов, организованная по инициативе Минтранса РФ и крупнейших операторов морских терминалов.
