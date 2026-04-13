https://1prime.ru/20260413/mortsentr-tek-869118110.html
Грузооборот морских портов России в первом квартале вырос на 0,6 процента
2026-04-13T10:34+0300
бизнес
россия
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84178/61/841786126_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c803a5ba75a37ca771508271c9bdc3c6.jpg
МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Перевалка грузов в морских портах России в первом квартале 2026 года выросла на 0,6% в годовом выражении и составила 210 миллионов тонн, сообщает "Морцентр-ТЭК". "В январе-марте 2026 года перевалка грузов в морских торговых портах России составила 210 060,0 тысячи тонн, или 100,6% от уровня предыдущего года. Выросла перевалка в Каспийском (+24,1%), Арктическом (+12,2%) и Дальневосточном (+10,6%), снизилась – в Азово-Черноморском (-5,8%) и Балтийском (-5,6%) бассейнах", - говорится в сообщении. Уточняется, что в экспортном направлении отправлено 166,672 миллиона тонн, что на 1,1% выше показателя января-марта прошлого года, каботажных грузов перевалено 18,973 миллиона тонн (рост на 20,7%). Транзит снизился на 19,8%, до 14,491 миллиона тонн, при этом перевалка импорта сократилась на 1,8% и составила 9,922 миллиона тонн. "Перевалка сухогрузов увеличилась на 3,5%, до 102 491,9 тысячи тонн. Перевалка грузов в контейнерах составила 98% от уровня прошлого года. Перевалка контейнеров в ДФЭ составила 1 316 036 единиц (95,6%). Перевалка наливных грузов снизилась на 2%, до 107 568,0 тысячи тонн. Перегрузка сжиженного газа увеличилась, остальных наливных грузов – сократилась", - отметили в компании. АО "Морцентр-ТЭК" - уполномоченная компания по планированию перевозок грузов, организованная по инициативе Минтранса РФ и крупнейших операторов морских терминалов.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84178/61/841786126_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e66f62e0d766202b1ace724ea448c428.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
"Морцентр-ТЭК": перевалка грузов в портах России в I квартале 2026 г выросла на 0,6%
