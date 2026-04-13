Российский рынок акций растет в начале торгов - 13.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260413/mosbirzha-869118426.html
Российский рынок акций растет в начале торгов
Российский рынок акций растет в начале торгов
2026-04-13T10:59+0300
2026-04-13T10:59+0300
экономика
рынок
акции
торги
иран
сша
ормузский пролив
елена кожухова
владимир чернов
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864725159_0:213:3263:2048_1920x0_80_0_0_da721df61275848011ababb6952c2a4d.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864725159_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_6f2e2d2ecb178be2ced750d9c86e0351.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
10:59 13.04.2026
 
Российский рынок акций растет в начале торгов

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2026
Здание Московской биржи. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций начинает основную торговую сессию понедельника ростом во главе с акциями нефтяных компаний на фоне резко подскочившей в цене нефти, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 10.18 мск рос на 0,65% относительно предыдущего закрытия - до 2 742,99 пункта.
Июньский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 6,83%, до 101,7 доллара за баррель.
"В воскресенье появились новости, что США и Ирану не удалось достигнуть мирного соглашения. Ормузский пролив останется фактически перекрытым, а Штаты грозятся устроить морскую блокаду Ирана, то есть иранская нефть не будет попадать на мировые рынки. В ожидании роста стоимости нефти отечественный рынок акций рванул вверх во главе с акциями нефтяных компаний, некоторые из которых встали на планки", - комментирует Андрей Зацепин из "Алор брокер".
В лидерах роста - акции "Русснефти" (+5,01%), "Роснефти" (+4,09%), "Татнефти" (обыкновенные акции растут на 3,32%, префы - на 3,14%) и "Башнефти" (+3,11%).
В лидерах снижения - акции "СПБ Биржи" (-2,48%), "Норникеля" (-2,12%), "Алросы" (-1,98%), "Аэрофлота" (-1,96%) и "АФК Системы" (-1,45%).
"На данный момент переговоры между США и Ираном не принесли снижения геополитической напряженности, что предполагает сохранение инфляционных рисков прежде всего за рубежом и будет оказывать давление на настроения. Опубликованные в РФ в пятницу данные при этом показали стабилизацию потребительской инфляции в марте на уровне 5,9% год к году (ожидалось 5,8%), что также может снижать ожидания в отношении смягчения позиции ЦБ на заседании 24 апреля", - отметила Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
В понедельник индекс Мосбиржи продолжит консолидироваться вблизи текущих уровней, а поддержкой для рынка выступает психологическая отметка 2700 пунктов, тогда как сопротивление находится в районе 2800 пунктов, прогнозирует Егор Зиновьев из "Цифра брокер".
"Сегодня в экономическом календаре пусто, поэтому рынок и дальше будет торговаться прежде всего от нефти и новостей с Ближнего Востока. По индексу Мосбиржи на сегодня жду диапазон 2720–2790 пунктов", - заключил Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала