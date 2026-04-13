Российский рынок акций растет в начале торгов
Мосбиржа: рынок акций РФ начинает торги понедельника ростом на фоне нефти
МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций начинает основную торговую сессию понедельника ростом во главе с акциями нефтяных компаний на фоне резко подскочившей в цене нефти, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 10.18 мск рос на 0,65% относительно предыдущего закрытия - до 2 742,99 пункта.
Июньский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 6,83%, до 101,7 доллара за баррель.
"В воскресенье появились новости, что США и Ирану не удалось достигнуть мирного соглашения. Ормузский пролив останется фактически перекрытым, а Штаты грозятся устроить морскую блокаду Ирана, то есть иранская нефть не будет попадать на мировые рынки. В ожидании роста стоимости нефти отечественный рынок акций рванул вверх во главе с акциями нефтяных компаний, некоторые из которых встали на планки", - комментирует Андрей Зацепин из "Алор брокер".
В лидерах снижения - акции "СПБ Биржи" (-2,48%), "Норникеля" (-2,12%), "Алросы" (-1,98%), "Аэрофлота" (-1,96%) и "АФК Системы" (-1,45%).
"На данный момент переговоры между США и Ираном не принесли снижения геополитической напряженности, что предполагает сохранение инфляционных рисков прежде всего за рубежом и будет оказывать давление на настроения. Опубликованные в РФ в пятницу данные при этом показали стабилизацию потребительской инфляции в марте на уровне 5,9% год к году (ожидалось 5,8%), что также может снижать ожидания в отношении смягчения позиции ЦБ на заседании 24 апреля", - отметила Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
В понедельник индекс Мосбиржи продолжит консолидироваться вблизи текущих уровней, а поддержкой для рынка выступает психологическая отметка 2700 пунктов, тогда как сопротивление находится в районе 2800 пунктов, прогнозирует Егор Зиновьев из "Цифра брокер".
"Сегодня в экономическом календаре пусто, поэтому рынок и дальше будет торговаться прежде всего от нефти и новостей с Ближнего Востока. По индексу Мосбиржи на сегодня жду диапазон 2720–2790 пунктов", - заключил Владимир Чернов из Freedom Finance Global.