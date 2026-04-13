В Нацфронте рассказали о мошенниках с поддельными удостоверениями - 13.04.2026, ПРАЙМ
В Нацфронте рассказали о мошенниках с поддельными удостоверениями
2026-04-13T01:48+0300
общество
Общество
01:48 13.04.2026
 
В Нацфронте рассказали о мошенниках с поддельными удостоверениями

"Мошеловка": мошенники в униформе и с поддельными удостоверениями ходят по квартирам

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Мошенники в униформе и с поддельными удостоверениями ходят по квартирам с проверками "утечек газа", рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
Эксперты напомнили, что апрель — время плановых проверок газового оборудования и систем противопожарной безопасности после зимы.
"Мошенники в униформе и с поддельными удостоверениями ходят по квартирам. Они сообщают об "утечке газа" или "несоответствии нормам", после чего требуют срочной замены оборудования (датчиков, кранов) по завышенным ценам с оплатой наличными "на месте" или переводом на карту "сменщика", - рассказали в пресс-службе.
Целевой группой такой схемы являются жители многоквартирных домов, особенно пожилые.
В "Мошеловке" напоминают, что реальные службы никогда не продают оборудование с рук и не требуют оплаты на месте, все услуги оплачиваются через квитанции или официальный сайт.
"Если вам пытаются навязать услугу под давлением ("авария", "штраф"), вызывайте полицию и требуйте показать удостоверение, звоните в диспетчерскую вашей управляющей компании для подтверждения визита", - заключили в пресс-службе.
 
