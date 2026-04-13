В Нидерландах осудили власти за отказ снижать цены на бензин

Власти Нидерландов бросили на произвол судьбы автомобилистов, отказавшись снижать цены на бензин и дизель, они должны последовать примеру Германии, считает... | 13.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-13T17:35+0300

ГААГА, 13 апр - ПРАЙМ. Власти Нидерландов бросили на произвол судьбы автомобилистов, отказавшись снижать цены на бензин и дизель, они должны последовать примеру Германии, считает лидер крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс. В понедельник канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что правящая коалиция в Германии договорилась снизить энергетический налог на бензин и дизель на 17 центов за литр на два месяца на фоне резкого повышения цен на топливо из-за конфликта на Ближнем Востоке. "Снижение акцизных сборов на бензин и дизельное топливо в Германии совершенно оправдано", - написал Вилдерс в соцсети Х в понедельник. По его словам, Нидерланды должны сделать то же самое. "Невероятно и возмутительно, что (премьер-министр Роб - ред.) Йеттен и (вице-премьер Дилан - ред.) Йешилгёз-Зегериус бросили на произвол судьбы автомобилистов и водителей грузовиков", - заявил политик. Нидерланды остаются одной из самых дорогих стран ЕС по ценам на топливо. Стоимость бензина превышает 2,55 евро за литр. Тем не менее правительство страны заявило, что пока не будет принимать мер для сдерживания роста цен на энергоносители. Ранее представитель крупнейшей в Нидерландах организации автомобилистов ANWB Стефан Грут сообщил РИА Новости, что все больше местных водителей едут заправлять свои автомобили в соседние Германию и Бельгию из-за высоких цен на топливо в своей стране.

мировая экономика, германия, нидерланды, ближний восток, фридрих мерц, ес