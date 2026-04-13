Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Нидерландах осудили власти за отказ снижать цены на бензин - 13.04.2026, ПРАЙМ
В Нидерландах осудили власти за отказ снижать цены на бензин
2026-04-13T17:35+0300
https://1prime.ru/20260412/iran-869106672.html
17:35 13.04.2026
 
В Нидерландах осудили власти за отказ снижать цены на бензин

Лидер PVV Вилдерс заявил, что Нидерланды бросили на произвол судьбы автомобилистов

Лидер партии "Народная партия за свободу" Герт Вилдерс. Архивное фото
ГААГА, 13 апр - ПРАЙМ. Власти Нидерландов бросили на произвол судьбы автомобилистов, отказавшись снижать цены на бензин и дизель, они должны последовать примеру Германии, считает лидер крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс.
В понедельник канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что правящая коалиция в Германии договорилась снизить энергетический налог на бензин и дизель на 17 центов за литр на два месяца на фоне резкого повышения цен на топливо из-за конфликта на Ближнем Востоке.
"Снижение акцизных сборов на бензин и дизельное топливо в Германии совершенно оправдано", - написал Вилдерс в соцсети Х в понедельник.
По его словам, Нидерланды должны сделать то же самое.
"Невероятно и возмутительно, что (премьер-министр Роб - ред.) Йеттен и (вице-премьер Дилан - ред.) Йешилгёз-Зегериус бросили на произвол судьбы автомобилистов и водителей грузовиков", - заявил политик.
Нидерланды остаются одной из самых дорогих стран ЕС по ценам на топливо. Стоимость бензина превышает 2,55 евро за литр. Тем не менее правительство страны заявило, что пока не будет принимать мер для сдерживания роста цен на энергоносители.
Ранее представитель крупнейшей в Нидерландах организации автомобилистов ANWB Стефан Грут сообщил РИА Новости, что все больше местных водителей едут заправлять свои автомобили в соседние Германию и Бельгию из-за высоких цен на топливо в своей стране.
Машина на автозаправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2026
США будут с ностальгией вспоминать бензин по 5 долларов, заявили в Иране
Вчера, 23:54
 
ЭнергетикаМировая экономикаГЕРМАНИЯНИДЕРЛАНДЫБЛИЖНИЙ ВОСТОКФридрих МерцЕС
 
 
