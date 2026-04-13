Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Русолово" достигло выпуска рекордных 12 тонн олова ежедневно - 13.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260413/olovo-869121009.html
"Русолово" достигло выпуска рекордных 12 тонн олова ежедневно
"Русолово" достигло выпуска рекордных 12 тонн олова ежедневно - 13.04.2026, ПРАЙМ
"Русолово" достигло выпуска рекордных 12 тонн олова ежедневно
Оловодобывающий дивизион "Русолово" (входит в полиметаллический холдинг "Селигдар") достиг нового рекорда по выпуску олова - 12 тонн ежедневно, сообщила... | 13.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-13T12:57+0300
2026-04-13T12:57+0300
бизнес
промышленность
россия
хабаровский край
рф
якутия
https://cdnn.1prime.ru/img/83908/87/839088772_0:289:2615:1760_1920x0_80_0_0_3d01ed78ca4115c22a2d0f60fd30b486.jpg
МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Оловодобывающий дивизион "Русолово" (входит в полиметаллический холдинг "Селигдар") достиг нового рекорда по выпуску олова - 12 тонн ежедневно, сообщила компания. "Предприятия ПАО "Русолово" достигли нового рекорда - стабильного выпуска 12 тонн олова ежедневно", - говорится в сообщении. Отмечается, что достигнутый производственный уровень позволит выпускать более 1 тысячи тонн олова в концентрате в квартал и более 4 тысяч тонн в год. Эффективность производства была увеличена за счет масштабной программы модернизации производственных комплексов Солнечный и Правоурмийский, а также внедрения на первом этапе обогащения модульных рудосепарационных комплексов (МРСК), благодаря которым пропускная способность дробильных участков выросла в пять раз. "Автоматизированное оборудование отделяет тяжёлые, в том числе сульфидные, рудные минералы от пустой породы сепарации в концентрат. В результате применения данного метода значительно повышается качество добытой руды перед ее подачей на обогатительную фабрику. В том числе, появляется возможность использовать бедную и забалансовую руду, переработка которой напрямую является экономически нецелесообразной", - уточняется в релизе. "Русолово" (входит в холдинг "Селигдар") - ведущая российская оловодобывающая компания. Производит в концентратах олово, вольфрам, медь и серебро. В частности, в Хабаровском крае ведется добыча на оловянных месторождениях Правоурмийском и Фестивальном. За 2025 год производство олова в концентрате составило 3,5 тысячи тонн. "Селигдар" входит в пятерку крупнейших компаний России по запасам золота и в пятерку крупнейших в мире по запасам олова. Активы расположены в семи субъектах РФ: Якутии, Бурятии, Оренбургской и Иркутской областях, Хабаровском и Алтайском краях и на Чукотке.
https://1prime.ru/20260413/rusal-869115056.html
https://1prime.ru/20260410/ekonomika-869060874.html
хабаровский край
рф
якутия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83908/87/839088772_0:44:2615:2005_1920x0_80_0_0_923dffd2abf57df9bf757d4dbb321e46.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, промышленность, россия, хабаровский край, рф, якутия
Бизнес, Промышленность, РОССИЯ, Хабаровский край, РФ, ЯКУТИЯ
12:57 13.04.2026
 
"Русолово" достигло выпуска рекордных 12 тонн олова ежедневно

Оловодобывающий дивизион "Русолово" достиг нового рекорда по выпуску 12 тонн ежедневно

© РИА Новости . Г.Колосов | Перейти в медиабанкДобыча олова в Хабаровском крае
Добыча олова в Хабаровском крае - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2026
Добыча олова в Хабаровском крае. Архивное фото
© РИА Новости . Г.Колосов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Оловодобывающий дивизион "Русолово" (входит в полиметаллический холдинг "Селигдар") достиг нового рекорда по выпуску олова - 12 тонн ежедневно, сообщила компания.
"Предприятия ПАО "Русолово" достигли нового рекорда - стабильного выпуска 12 тонн олова ежедневно", - говорится в сообщении.
Алюминиевый завод компании Русал - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2026
"Русал" завершил модернизацию печей обжига анодов на Саяногорском заводе
09:33
Отмечается, что достигнутый производственный уровень позволит выпускать более 1 тысячи тонн олова в концентрате в квартал и более 4 тысяч тонн в год.
Эффективность производства была увеличена за счет масштабной программы модернизации производственных комплексов Солнечный и Правоурмийский, а также внедрения на первом этапе обогащения модульных рудосепарационных комплексов (МРСК), благодаря которым пропускная способность дробильных участков выросла в пять раз.
"Автоматизированное оборудование отделяет тяжёлые, в том числе сульфидные, рудные минералы от пустой породы сепарации в концентрат. В результате применения данного метода значительно повышается качество добытой руды перед ее подачей на обогатительную фабрику. В том числе, появляется возможность использовать бедную и забалансовую руду, переработка которой напрямую является экономически нецелесообразной", - уточняется в релизе.
"Русолово" (входит в холдинг "Селигдар") - ведущая российская оловодобывающая компания. Производит в концентратах олово, вольфрам, медь и серебро. В частности, в Хабаровском крае ведется добыча на оловянных месторождениях Правоурмийском и Фестивальном. За 2025 год производство олова в концентрате составило 3,5 тысячи тонн.
"Селигдар" входит в пятерку крупнейших компаний России по запасам золота и в пятерку крупнейших в мире по запасам олова. Активы расположены в семи субъектах РФ: Якутии, Бурятии, Оренбургской и Иркутской областях, Хабаровском и Алтайском краях и на Чукотке.
НПЗ Газпром нефти - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2026
"Газпром нефть" в 2025 году увеличила добычу углеводородов
10 апреля, 17:41
 
БизнесПромышленностьРОССИЯХабаровский крайРФЯКУТИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала