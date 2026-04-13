"Русолово" достигло выпуска рекордных 12 тонн олова ежедневно
"Русолово" достигло выпуска рекордных 12 тонн олова ежедневно - 13.04.2026, ПРАЙМ
"Русолово" достигло выпуска рекордных 12 тонн олова ежедневно
Оловодобывающий дивизион "Русолово" (входит в полиметаллический холдинг "Селигдар") достиг нового рекорда по выпуску олова - 12 тонн ежедневно, сообщила... | 13.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-13T12:57+0300
2026-04-13T12:57+0300
2026-04-13T12:57+0300
МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Оловодобывающий дивизион "Русолово" (входит в полиметаллический холдинг "Селигдар") достиг нового рекорда по выпуску олова - 12 тонн ежедневно, сообщила компания. "Предприятия ПАО "Русолово" достигли нового рекорда - стабильного выпуска 12 тонн олова ежедневно", - говорится в сообщении. Отмечается, что достигнутый производственный уровень позволит выпускать более 1 тысячи тонн олова в концентрате в квартал и более 4 тысяч тонн в год. Эффективность производства была увеличена за счет масштабной программы модернизации производственных комплексов Солнечный и Правоурмийский, а также внедрения на первом этапе обогащения модульных рудосепарационных комплексов (МРСК), благодаря которым пропускная способность дробильных участков выросла в пять раз. "Автоматизированное оборудование отделяет тяжёлые, в том числе сульфидные, рудные минералы от пустой породы сепарации в концентрат. В результате применения данного метода значительно повышается качество добытой руды перед ее подачей на обогатительную фабрику. В том числе, появляется возможность использовать бедную и забалансовую руду, переработка которой напрямую является экономически нецелесообразной", - уточняется в релизе. "Русолово" (входит в холдинг "Селигдар") - ведущая российская оловодобывающая компания. Производит в концентратах олово, вольфрам, медь и серебро. В частности, в Хабаровском крае ведется добыча на оловянных месторождениях Правоурмийском и Фестивальном. За 2025 год производство олова в концентрате составило 3,5 тысячи тонн. "Селигдар" входит в пятерку крупнейших компаний России по запасам золота и в пятерку крупнейших в мире по запасам олова. Активы расположены в семи субъектах РФ: Якутии, Бурятии, Оренбургской и Иркутской областях, Хабаровском и Алтайском краях и на Чукотке.
хабаровский край
рф
якутия
бизнес, промышленность, россия, хабаровский край, рф, якутия
Бизнес, Промышленность, РОССИЯ, Хабаровский край, РФ, ЯКУТИЯ
"Русолово" достигло выпуска рекордных 12 тонн олова ежедневно
Оловодобывающий дивизион "Русолово" достиг нового рекорда по выпуску 12 тонн ежедневно
МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Оловодобывающий дивизион "Русолово" (входит в полиметаллический холдинг "Селигдар") достиг нового рекорда по выпуску олова - 12 тонн ежедневно, сообщила компания.
"Предприятия ПАО "Русолово" достигли нового рекорда - стабильного выпуска 12 тонн олова ежедневно", - говорится в сообщении
.
Отмечается, что достигнутый производственный уровень позволит выпускать более 1 тысячи тонн олова в концентрате в квартал и более 4 тысяч тонн в год.
Эффективность производства была увеличена за счет масштабной программы модернизации производственных комплексов Солнечный и Правоурмийский, а также внедрения на первом этапе обогащения модульных рудосепарационных комплексов (МРСК), благодаря которым пропускная способность дробильных участков выросла в пять раз.
"Автоматизированное оборудование отделяет тяжёлые, в том числе сульфидные, рудные минералы от пустой породы сепарации в концентрат. В результате применения данного метода значительно повышается качество добытой руды перед ее подачей на обогатительную фабрику. В том числе, появляется возможность использовать бедную и забалансовую руду, переработка которой напрямую является экономически нецелесообразной", - уточняется в релизе.
"Русолово" (входит в холдинг "Селигдар") - ведущая российская оловодобывающая компания. Производит в концентратах олово, вольфрам, медь и серебро. В частности, в Хабаровском крае
ведется добыча на оловянных месторождениях Правоурмийском и Фестивальном. За 2025 год производство олова в концентрате составило 3,5 тысячи тонн.
"Селигдар" входит в пятерку крупнейших компаний России по запасам золота и в пятерку крупнейших в мире по запасам олова. Активы расположены в семи субъектах РФ
: Якутии
, Бурятии
, Оренбургской и Иркутской областях
, Хабаровском и Алтайском краях и на Чукотке
.
