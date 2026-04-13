"Русолово" достигло выпуска рекордных 12 тонн олова ежедневно

2026-04-13T12:57+0300

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Оловодобывающий дивизион "Русолово" (входит в полиметаллический холдинг "Селигдар") достиг нового рекорда по выпуску олова - 12 тонн ежедневно, сообщила компания. "Предприятия ПАО "Русолово" достигли нового рекорда - стабильного выпуска 12 тонн олова ежедневно", - говорится в сообщении. Отмечается, что достигнутый производственный уровень позволит выпускать более 1 тысячи тонн олова в концентрате в квартал и более 4 тысяч тонн в год. Эффективность производства была увеличена за счет масштабной программы модернизации производственных комплексов Солнечный и Правоурмийский, а также внедрения на первом этапе обогащения модульных рудосепарационных комплексов (МРСК), благодаря которым пропускная способность дробильных участков выросла в пять раз. "Автоматизированное оборудование отделяет тяжёлые, в том числе сульфидные, рудные минералы от пустой породы сепарации в концентрат. В результате применения данного метода значительно повышается качество добытой руды перед ее подачей на обогатительную фабрику. В том числе, появляется возможность использовать бедную и забалансовую руду, переработка которой напрямую является экономически нецелесообразной", - уточняется в релизе. "Русолово" (входит в холдинг "Селигдар") - ведущая российская оловодобывающая компания. Производит в концентратах олово, вольфрам, медь и серебро. В частности, в Хабаровском крае ведется добыча на оловянных месторождениях Правоурмийском и Фестивальном. За 2025 год производство олова в концентрате составило 3,5 тысячи тонн. "Селигдар" входит в пятерку крупнейших компаний России по запасам золота и в пятерку крупнейших в мире по запасам олова. Активы расположены в семи субъектах РФ: Якутии, Бурятии, Оренбургской и Иркутской областях, Хабаровском и Алтайском краях и на Чукотке.

