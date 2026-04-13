Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Рано радоваться": на Западе раскрыли, что ждет Украину после ухода Орбана - 13.04.2026, ПРАЙМ
"Рано радоваться": на Западе раскрыли, что ждет Украину после ухода Орбана
Weltwoche: ЕС попал в ловушку, рано радуясь победе Мадьяра в Венгрии

МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Европейские страны празднуют поражение Виктора Орбана на венгерских выборах, однако они могут столкнуться с непредвиденными трудностями, так как новый венгерский лидер также придерживается независимой от Брюсселя политики, пишет швейцарское издание Die Weltwoche.
"Орбан ушел, Европа ликует. Но ЕС не стоит слишком рано радоваться. <…> ЕС сейчас попадает в ловушку. Энтузиазм по отношению к, казалось бы, проевропейски настроенным венграм ослепляет их, не позволяя увидеть неприятную правду: новый лидер на самом деле не так уж и проевропейски настроен", — указывается в материале.
Автор статьи подчеркивает, что ключевым препятствием в отношениях нового руководства Венгрии и Евросоюза останется вопрос Украины.
"Прежде всего, он (Мадьяр. — Прим. ред.) не проукраинский. Политик неоднократно выражал, мягко говоря, скептицизм по поводу вступления Киева в НАТО и ЕС. Он даже выступает против поставок оружия в Украину. <…> Мадьяр принадлежит к той же политической элите, что и Орбан. И именно поэтому Брюссель не должен быть слишком доволен", — резюмирует он.
На прошлой неделе в Венгрии состоялись выборы, на которых, по результатам 98,79 процента подсчета голосов, лидирует оппозиционная партия "Тиса". Согласно предварительным данным, партия занимает 138 из 199 мест в парламенте страны. Голосование проходило в условиях, когда Киев и Евросоюз пытались помешать партии действующего премьер-министра остаться у власти.
Премьер-министр Виктор Орбан признал окончательные результаты выборов и заявил, что его партия "Фидес" продолжит работать на благо страны, перейдя в оппозицию.
