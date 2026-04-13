Россияне предпочитают короткий отдых длительным отпускам, считает эксперт

2026-04-13T12:04+0300

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Главным трендом 2026 года в туризме стал переход от длительного отдыха к коротким, эмоционально насыщенным форматам, рассказал директор проектов дивизиона "Городская экономика" Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) ​Валентин Шубин. "Главный тренд 2026 года - это персонализация и переход от длительного отдыха к коротким, эмоционально насыщенным форматам", - сказал Шубин в рамках онлайн-выставки "Знай наше: Лето 2026". По его словам, от туристов уже поступают запросы на туры, которые путешественник собирает сам, исключая ненужные ему элементы. Так, турист корректирует пакет, исходя из своих предпочтений и стоимости. "Туризм - это экономика впечатлений, как мы помним, поэтому сейчас есть запросы на новые форматы, новые локации: например, поездки в замки, таинственные леса на средневековые пиры. Сразу что вспоминается - это Шотландия", - добавил он. Шубин отметил, что в России также есть похожие локации, например заброшенная дача полковника Квитко в Сочи. "То есть то, что есть мировое, всегда можно интерполировать и на российскую действительность", - подчеркнул он. Также, по его словам, ключевыми драйверами в России становятся автотуризм, кинотуризм, гастрономический, оздоровительный и событийный туризм. "Сегодня турист выбирает локацию, выбирает впечатление, состояние и смысл", - добавил он. Помимо этого, Шубин выделил еще один формат - селфи-туры для любителей фотографироваться, где организаторы сами продумывают маршруты по самым видовым местам, подбирают идеальные точки, ракурсы для съемок, также готовы предложить профессиональных фотографов с профессиональным оборудованием. "И идеальный кадр – это как раз является итогом тура, но кроме этого это еще и прекрасная реклама данного места для сотен тысяч людей", - заключил он.

https://1prime.ru/20260327/jurist-868671370.html

https://1prime.ru/20260408/kurort-869001157.html

