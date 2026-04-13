В России разработали ГОСТ на приготовление печенки и почек - 13.04.2026, ПРАЙМ
В России разработали ГОСТ на приготовление печенки и почек
02:18 13.04.2026 (обновлено: 02:29 13.04.2026)
 
В России разработали ГОСТ на приготовление печенки и почек

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Печенка и почки получили рекомендации по технологии приготовления, они содержатся в проекте первого ГОСТа традиционной русской кухни, который есть в распоряжении РИА Новости.
В первую очередь, дается определение печенки - это жареная телячья, баранья, свиная, говяжья или же печень домашней птицы и дичи. Для того, чтобы ее приготовить, нужно зачистить печень от пленок и протоков, а затем обжарить в сливочном, топленом или растительном масле.
Если печень жарят целиком или крупными кусками, то ее можно нашпиговать салом или чесноком. При подаче на печенку рекомендуется уложить репчатый лук и полить ее растопленным сливочным маслом.
Что касается "почек по-русски", то они могут быть телячьими, бараньими, свиными или говяжьими. При этом последние требуют перед тушением предварительного замачивания и отваривания.
Почки нужно тушить в красном соусе со сметаной, овощами и солеными огурцами. Перед подачей блюдо заправляют растертым с солью чесноком и измельченной зеленью.
 
