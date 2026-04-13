Пентагон хочет в 3,5 раза увеличить расходы на закупку ракет PrSM - 13.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260413/pentagon-869111154.html
Пентагон хочет в 3,5 раза увеличить расходы на закупку ракет PrSM
2026-04-13T06:34+0300
технологии
иран
сша
lockheed martin
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869111154.jpg?1776051297
МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Пентагон хочет в 3,5 раза увеличить расходы на закупку новейших высокоточных ракет PrSM после их первого боевого применения в Иране, выяснило РИА Новости, изучив недавно опубликованные бюджетные документы Пентагона. Впервые ракеты PrSM были применены США в боевых условиях во время операции против Ирана месяц назад. Данный тип вооружения разработан для замены устаревающих систем ATACMS и обладает повышенной дальностью и точностью. Согласно изученным РИА Новости документам, вооруженные силы США планируют потратить 1,92 миллиарда долларов на закупку ракет PrSM в 2027 финансовом году. Для сравнения, в текущем 2026 финансовом году, который завершится 30 сентября, на эти цели было выделено лишь 546 миллионов долларов. Таким образом, новый запрос подразумевает увеличение финансирования в 3,5 раза. Как ранее выяснило РИА Новости, 25 марта Пентагон и Lockheed Martin подписали соглашение о четырехкратном увеличении объемов производства ракет PrSM.
Технологии, ИРАН, США, Lockheed Martin
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала