Пентагон хочет в 3,5 раза увеличить расходы на закупку ракет PrSM

Пентагон хочет в 3,5 раза увеличить расходы на закупку ракет PrSM - 13.04.2026, ПРАЙМ

Пентагон хочет в 3,5 раза увеличить расходы на закупку ракет PrSM

Пентагон хочет в 3,5 раза увеличить расходы на закупку новейших высокоточных ракет PrSM после их первого боевого применения в Иране, выяснило РИА Новости,... | 13.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-13T06:34+0300

2026-04-13T06:34+0300

2026-04-13T06:34+0300

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Пентагон хочет в 3,5 раза увеличить расходы на закупку новейших высокоточных ракет PrSM после их первого боевого применения в Иране, выяснило РИА Новости, изучив недавно опубликованные бюджетные документы Пентагона. Впервые ракеты PrSM были применены США в боевых условиях во время операции против Ирана месяц назад. Данный тип вооружения разработан для замены устаревающих систем ATACMS и обладает повышенной дальностью и точностью. Согласно изученным РИА Новости документам, вооруженные силы США планируют потратить 1,92 миллиарда долларов на закупку ракет PrSM в 2027 финансовом году. Для сравнения, в текущем 2026 финансовом году, который завершится 30 сентября, на эти цели было выделено лишь 546 миллионов долларов. Таким образом, новый запрос подразумевает увеличение финансирования в 3,5 раза. Как ранее выяснило РИА Новости, 25 марта Пентагон и Lockheed Martin подписали соглашение о четырехкратном увеличении объемов производства ракет PrSM.

иран

сша

технологии, иран, сша, lockheed martin