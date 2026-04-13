Россиян предостерегли от излишних трат на продукты
Отсутствие недельного меню и списка покупок может стоить российской семье значительных незапланированных расходов. По данным Росстата, к началу 2026 года на... | 13.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Отсутствие недельного меню и списка покупок может стоить российской семье значительных незапланированных расходов. По данным Росстата, к началу 2026 года на продукты питания уходит около 39,8 процента всех потребительских трат — это крупнейшая переменная статья бюджета, которой многие управляют на удивление неэффективно, рассказал агентству “Прайм” основатель бизнес-сообщества "Русяев Клуб" Илья Русяев.Когда в семье нет плана питания на пять-семь дней и конкретного списка покупок под блюда, эта затратная категория фактически ведётся "в ручном режиме". А это, по словам эксперта, почти всегда порождает три вида потерь.“Первый — дублирующие покупки, когда один и тот же продукт берут дважды, потому что забыли, что уже купили. Второй — лишние походы в магазин, каждый из которых провоцирует незапланированные траты. Третий — импульсивные покупки”, - перечисляет он.По данным ВЦИОМ за декабрь 2025 года, опыт спонтанных приобретений есть у 63 процентов россиян, а главными мотивами люди называют желание порадовать себя и привлекательную цену. Особенно болезненно это сказывается на продуктовой корзине, предупреждает Русяев. Акция без плана очень легко превращается не в экономию, а в покупку лишнего.Ситуация усугубляется текущей ценовой динамикой. Банк России указывал, что в феврале 2026 года продовольственные товары подорожали на 5,4 процента год к году, а инфляционные ожидания населения в марте составляли 13,4 процента на годовом горизонте. В таких условиях люди чаще покупают впрок или под влиянием текущей цены, а не исходя из реальной потребности, и бюджет от этого страдает вдвойне.В бизнесе никто не считает нормой закупать сырьё без плана потребления, а затем списывать излишки. В семье действует та же экономика, утверждает эксперт. Если нет плана использования продуктов, часть денег превращается либо в пищевые отходы, либо в постоянные мелкие дозакупки, которые в конце месяца дают неожиданно крупную сумму.Планирование меню на неделю со списком покупок под каждое блюдо позволяет точно понимать, сколько и чего нужно, убирает повод для лишних визитов в магазин и снижает вероятность импульсивных трат."Это не про аскезу и не про экономию на качестве жизни, — резюмирует Илья Русяев. — Это наведение порядка в денежном потоке семьи и защита бюджета от хаоса, который люди даже не замечают".
Русяев: отсутствие плана питания семьи ведет к трем потерям из бюджета
