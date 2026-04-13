Платина подешевела после заявлений Трампа о блокаде Ормузского пролива

Биржевая цена на платину и палладий снижается на 2-3% после заявлений американского президента Дональда Трампа о блокаде Ормузского пролива, следует из данных...

2026-04-13T01:39+0300

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Биржевая цена на платину и палладий снижается на 2-3% после заявлений американского президента Дональда Трампа о блокаде Ормузского пролива, следует из данных торгов. По состоянию на 1.16 мск цена июльского фьючерса на платину опускалась на 2,85% - до 2006,35 доллара за тройскую унцию. Июньский фьючерс на палладий дешевел на 1,68% - до 1514,25 доллара за унцию. Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Утром в воскресенье глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что Иран и США не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров и делегация Штатов вернется домой без сделки. Трамп 12 апреля заявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил ВМС США отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив. Центральное командование ВС США обещает начать блокаду "всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов", в 17.00 мск в понедельник.

