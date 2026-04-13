Пленный рассказал о подразделениях ВСУ в Сумской области, заявил Алаудинов

2026-04-13T04:46+0300

КУРСК, 13 апр - ПРАЙМ. Военнослужащий ВСУ, взятый в плен бойцами спецназа "Ахмат" в Сумской области, сообщил информацию об украинских подразделениях, стоящих на данном участке фронта, рассказал РИА Новости заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов. Ранее Алаудинов заявлял РИА Новости, что ВСУ на данном участке фронта не дают выводить взятых в плен солдат ВСУ, в том числе, чтобы избежать утечки информации. "Давно нам не давали с передовой выводить пленных, но в этот раз получилось на протяжении двух суток, ребята пытались его вытащить, вывели этого пленного, пообщались с ним, ну дал он информацию разного уровня по подготовке, обеспечению их подразделений", - сообщил Алаудинов. Президент России Владимир Путин в мае 2025 года объявил, что российские военные решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.

