Польша намерена выровнять торговый баланс с Южной Кореей - 13.04.2026, ПРАЙМ
Польша намерена выровнять торговый баланс с Южной Кореей
Польша намерена выровнять торговый баланс с Южной Кореей
Польша намерена выровнять торговый баланс с Южной Кореей, заявил польский премьер-министр Дональд Туск на брифинге по прибытии в Сеул. | 13.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-13T07:08+0300
ВАРШАВА, 13 апр - ПРАЙМ. Польша намерена выровнять торговый баланс с Южной Кореей, заявил польский премьер-министр Дональд Туск на брифинге по прибытии в Сеул. "Никому не нужно объяснять, насколько важны отношения между Польшей и Южной Кореей. Это прежде всего оборонная промышленность. Это приоритет для нас. Но не только", - сказал он. Как заверил премьер, Польша будет вести переговоры "без каких-либо комплексов". "Я прямо скажу президенту, что приехал не представитель малой или бедной страны, а европейской экономической державы. Я рассчитываю на такие решения, которые выровняют торговый баланс между Польшей и Южной Кореей", - сказал он. По словам Туска, также он намерен обсудить с корейскими партнерами мировые события, включая итоги выборов в Венгрии. "Миру нужна новая геополитика. Все распалось на наших глазах", - отметил он, добавив, что "создается новый уклад" и Польша намерена принимать активное участие в этих процессах. Туск прибыл в Сеул с рабочим визитом. Запланированы встречи с представителями властей Южной Кореи и бизнеса. Южная Корея и Польша в июле 2022 года заключили базовое соглашение о поставке польским войскам южнокорейской военной техники, включая 980 танков K2 "Черная пантера", 648 САУ K9 "Тандер", 48 легких учебно-боевых самолетов FA-50 "Боевой орел" и 288 реактивных систем залпового огня K239 "Чхонму". Впоследствии стороны заключили первый твердый контракт на поставку 180 танков, 48 САУ, самолетов и РСЗО на общую сумму в 12,4 миллиарда долларов. В августе 2025 года было подписано второе соглашение о приобретении Варшавой 180 южнокорейских танков, из которых 116 танков в прежней конфигурации K2GF будут поставлены в 2026-2027 годах, а 64 в конфигурации K2PL в 2028-2030 годах будут собираться на территории Польши.
