Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Польша продлила ручное регулирование цен на бензин до мая - 13.04.2026, ПРАЙМ
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
Польша продлила ручное регулирование цен на бензин до мая
Польша продлила ручное регулирование цен на бензин до мая - 13.04.2026, ПРАЙМ
Польша продлила ручное регулирование цен на бензин до мая
Правительство Польши продлило до мая ручное регулирование розничных цен на автомобильное топливо, говорится в постановлении министерства финансов республики,... | 13.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-13T19:26+0300
2026-04-13T19:26+0300
ВАРШАВА, 13 апр - ПРАЙМ. Правительство Польши продлило до мая ручное регулирование розничных цен на автомобильное топливо, говорится в постановлении министерства финансов республики, опубликованном в понедельник. В условиях вызванного конфликтом на Ближнем Востоке резкого подорожания нефти правительство Польши ввело специальную программу мер по снижению стоимости топлива, назвав ее CPN (цены топлива ниже). Ее действие изначально ограничили 15-м апреля. В соответствии с постановлением минфина, до конца апреля будут действовать сниженные акцизные ставки на бензин и дизельное топливо - до 29 грошей на литр бензина и 28 грошей на литр дизельного топлива (около 0,07 доллара). Также до конца апреля продлевается действие сниженной ставки НДС на автомобильное топливо - с 23% до 8%. Кроме того, сохраняются максимальные цены для автозаправочных станций, которые устанавливаются ежедневно министром финансов. В Польше 26 марта был зафиксирован исторический рекорд стоимости дизтоплива, которое подорожало в среднем на 93 гроша за неделю (0,25 доллара). В последнем отчете говорится о средней цене в стране на уровне 8,69 злотого (2,36 доллара). При этом литр 95-го бензина в настоящее время стоит в среднем 7,14 злотого (1,94 доллара), подорожав на 35 грошей за неделю (0,1 доллара). После этого сейм Польши в срочном порядке принял, а президент подписал предложенные кабинетом министров законы. В соответствии с ними, ставка НДС на топливо снижена с 23% до 8%. Акцизы на топливо снижены до минимально допустимых в Европейском союзе - 29 и 28 грошей (около 0,07 доллара) на бензин и дизтопливо соответственно.
польша
ближний восток
мировая экономика, польша, ближний восток
Энергетика, Мировая экономика, ПОЛЬША, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
19:26 13.04.2026
 
Польша продлила ручное регулирование цен на бензин до мая

Правительство Польши продлило ручное регулирование цен на бензин до мая

CC BY-SA 2.0 / James Petts / Night flagФлаг Польши, Варшава
Флаг Польши, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2026
Флаг Польши, Варшава. Архивное фото
ВАРШАВА, 13 апр - ПРАЙМ. Правительство Польши продлило до мая ручное регулирование розничных цен на автомобильное топливо, говорится в постановлении министерства финансов республики, опубликованном в понедельник.
В условиях вызванного конфликтом на Ближнем Востоке резкого подорожания нефти правительство Польши ввело специальную программу мер по снижению стоимости топлива, назвав ее CPN (цены топлива ниже). Ее действие изначально ограничили 15-м апреля.
В соответствии с постановлением минфина, до конца апреля будут действовать сниженные акцизные ставки на бензин и дизельное топливо - до 29 грошей на литр бензина и 28 грошей на литр дизельного топлива (около 0,07 доллара).
Также до конца апреля продлевается действие сниженной ставки НДС на автомобильное топливо - с 23% до 8%.
Кроме того, сохраняются максимальные цены для автозаправочных станций, которые устанавливаются ежедневно министром финансов.
В Польше 26 марта был зафиксирован исторический рекорд стоимости дизтоплива, которое подорожало в среднем на 93 гроша за неделю (0,25 доллара). В последнем отчете говорится о средней цене в стране на уровне 8,69 злотого (2,36 доллара). При этом литр 95-го бензина в настоящее время стоит в среднем 7,14 злотого (1,94 доллара), подорожав на 35 грошей за неделю (0,1 доллара).
После этого сейм Польши в срочном порядке принял, а президент подписал предложенные кабинетом министров законы. В соответствии с ними, ставка НДС на топливо снижена с 23% до 8%. Акцизы на топливо снижены до минимально допустимых в Европейском союзе - 29 и 28 грошей (около 0,07 доллара) на бензин и дизтопливо соответственно.
ЭнергетикаМировая экономикаПОЛЬШАБЛИЖНИЙ ВОСТОК
 
 
