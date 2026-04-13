Польша продлила ручное регулирование цен на бензин до мая

2026-04-13T19:26+0300

ВАРШАВА, 13 апр - ПРАЙМ. Правительство Польши продлило до мая ручное регулирование розничных цен на автомобильное топливо, говорится в постановлении министерства финансов республики, опубликованном в понедельник. В условиях вызванного конфликтом на Ближнем Востоке резкого подорожания нефти правительство Польши ввело специальную программу мер по снижению стоимости топлива, назвав ее CPN (цены топлива ниже). Ее действие изначально ограничили 15-м апреля. В соответствии с постановлением минфина, до конца апреля будут действовать сниженные акцизные ставки на бензин и дизельное топливо - до 29 грошей на литр бензина и 28 грошей на литр дизельного топлива (около 0,07 доллара). Также до конца апреля продлевается действие сниженной ставки НДС на автомобильное топливо - с 23% до 8%. Кроме того, сохраняются максимальные цены для автозаправочных станций, которые устанавливаются ежедневно министром финансов. В Польше 26 марта был зафиксирован исторический рекорд стоимости дизтоплива, которое подорожало в среднем на 93 гроша за неделю (0,25 доллара). В последнем отчете говорится о средней цене в стране на уровне 8,69 злотого (2,36 доллара). При этом литр 95-го бензина в настоящее время стоит в среднем 7,14 злотого (1,94 доллара), подорожав на 35 грошей за неделю (0,1 доллара). После этого сейм Польши в срочном порядке принял, а президент подписал предложенные кабинетом министров законы. В соответствии с ними, ставка НДС на топливо снижена с 23% до 8%. Акцизы на топливо снижены до минимально допустимых в Европейском союзе - 29 и 28 грошей (около 0,07 доллара) на бензин и дизтопливо соответственно.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

