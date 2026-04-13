Комитет Госдумы одобрил поправки, облегчающие переход на уплату НДС

Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал законодательные поправки, которые облегчают переход на уплату НДС для предпринимателей, применявших патентную и... | 13.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-13T14:09+0300

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал законодательные поправки, которые облегчают переход на уплату НДС для предпринимателей, применявших патентную и упрощенную системы налогообложения (ПСН и УСН). Первоначальная редакция документа предусматривала передачу ряда налоговых полномочий правительства России Минфину и другим федеральным министерствам. Бюджетный комитет в понедельник поддержал ряд поправок к документу, позволяющих сохранить доступ к отдельным мерам поддержки малым и средним предпринимателям (МСП) для плавной адаптации бизнеса к изменениям, вступившим в силу с 2026 года. В рамках этих поправок индивидуальным предпринимателям (ИП), утратившим с текущего года право на применение ПСН, предоставляется возможность воспользоваться правом на налоговые вычеты НДС по товарам, работам, услугам, имущественным правам, не использованным при ее применении. Бизнес же на УСН, который с 2026 года стал плательщиком НДС, согласно документу, сможет уменьшить на сумму уплаченного налога доходы по "упрощенке", полученные в виде предварительной оплаты в период, когда он еще не был его плательщиком. Уточняются и особенности определении величины доходов за 2025 год, при превышении которой утрачивается освобождение от НДС: у ИП на УСН с доходами за прошлый год не выше 60 миллионов рублей, которые утратили с текущего года освобождение от НДС, при ее определении не будут учитываться доходы в виде процентов по вкладам (остатков на счетах) в банках РФ. Эта норма "начнет работать с 1 апреля и распространятся на весь 2026 год", заявил на заседании бюджетного комитета замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов. Такое же право, согласно поправкам, предоставляется и ИП, утратившим с 2026 года право на применение ПСН. А ИП, совмещавшие ПСН с общей системой налогообложения, доходы которых в прошлом году превысили 20 миллионов рублей, будут вправе перейти на УСН с 1 января 2026 года. Но для этого им необходимо уведомить налоговый орган не позднее 1 июня текущего года. А ИП, совмещавшие ПСН с УСН, смогут до 1 июня изменить объект налогообложения по УСН для налогового периода 2026 года. Помимо этого, МСП получат возможность суммировать доходы от основной и дополнительных видов экономической деятельности, включенных в перечни правительства РФ, при расчете необходимой доли доходов (не менее 70%) для применения пониженного тарифа страховых взносов. А МСП в обрабатывающем производстве смогут применять пониженный тариф независимо от доли их доходов от основной деятельности.

