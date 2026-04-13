Президенты России и Индонезии обсудят углубление партнерства

Президенты России и Индонезии обсудят углубление партнерства - 13.04.2026, ПРАЙМ

Президенты России и Индонезии обсудят углубление партнерства

Президенты России и Индонезии Владимир Путин и Прабово Субианто на встрече в Москве обсудят углубление двустороннего партнерства и международную повестку дня.

2026-04-13T00:17+0300

2026-04-13T00:17+0300

2026-04-13T00:17+0300

экономика

россия

мировая экономика

индонезия

москва

джакарта

владимир путин

прабово субианто

росатом

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Президенты России и Индонезии Владимир Путин и Прабово Субианто на встрече в Москве обсудят углубление двустороннего партнерства и международную повестку дня. Переговоры на высшем уровне состоятся в понедельник в рамках рабочего визита лидера Индонезии в Россию. Стороны обсудят состояние и перспективы углубления российско-индонезийского стратегического партнерства, а также актуальные международные и региональные вопросы, сообщили ранее в Кремле. Предыдущая встреча лидеров состоялась четыре месяца назад - в минувшем декабре Прабово Субианто был с рабочим визитом в Москве. Путин тогда отметил хорошие темпы развития торгово-экономических связей двух стран и перспективы в области энергетики, включая атомную генерацию. Он подтвердил готовность Москвы к сотрудничеству в этой сфере, если Джакарта посчитает возможным привлечь российских специалистов. АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА Президент Индонезии в марте заявил, что страна в перспективе может начать использовать атомную энергетику как один из наиболее доступных и экологичных источников электроэнергии. Как ожидается, в ближайшее время правительство утвердит создание специальной структуры - организации по реализации программы атомной энергетики (NEPIO), которая будет координировать подготовку и реализацию проектов в этой сфере. Индонезия уже привлекает зарубежных партнеров к развитию ядерной энергетики. В частности, американская компания NuScale участвует в проекте малого модульного реактора в провинции Западный Калимантан, а японская инженерная компания JGC задействована в его реализации. Также Джакарта недавно заключила соглашение о сотрудничестве с Японией в ядерной сфере, открывающее возможности для финансирования через экспортно-кредитные агентства. Россия, в свою очередь, ранее предлагала Индонезии свои технологии через госкорпорацию "Росатом". ТОРГОВЛЯ И ТУРИЗМ Индонезия в конце прошлого года подписала соглашение о зоне свободной торговли со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Как отмечал посол России в Индонезии Сергей Толченов, оно позволит обнулить импортные пошлины в отношении 90% товарных позиций из РФ и Индонезии. Путин в ходе декабрьской встречи отмечал определенный торговый профицит в пользу Индонезии в сфере сельского хозяйства и подчеркивал готовность искать пути дальнейшего развития отношений в этом секторе. Президент России тогда обратил внимание на небольшое сокращение объемов поставок российской пшеницы в Индонезию, предложив коллеге обсудить и эту тему. Также он особо отметил надежные отношения в сфере военно-технического взаимодействия, где Индонезия выступает традиционным партнёром России. Индонезийские специалисты проходят подготовку в российских вузах, в том числе военных, напомнил Путин, указав на готовность Москвы расширять это сотрудничество. На подъеме находятся и отношения двух стран в области гуманитарных связей, говорил президент России, - увеличивается число туристов с обеих сторон, чему способствуют прямые авиарейсы и льготы в визовом обслуживании.

индонезия

москва

джакарта

россия, мировая экономика, индонезия, москва, джакарта, владимир путин, прабово субианто, росатом