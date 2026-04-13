Мобильное приложение Газпромбанка снова доступно в App Store - 13.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-13T12:16+0300
МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Обновленное мобильное предложение Газпромбанка для iPhone доступно в App Store под названием "Цифровой сейф", сообщил банк. "Газпромбанк представил обновленные версии интернет-банка и мобильного приложения, которые призваны повысить удобство взаимодействия клиентов с цифровыми сервисами и актуализировать дизайн их интерфейса", - говорится в релизе. "Обновленное приложение для iOS доступно для установки в App Store под названием "Цифровой сейф", - уточняется там же. В релизе сообщается, что все изменения нацелены на повышение функциональности и эргономичности цифрового сервиса Газпромбанка.
