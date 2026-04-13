СМИ раскрыли, какой сигнал Путин послал Западу
СМИ раскрыли, какой сигнал Путин послал Западу - 13.04.2026, ПРАЙМ
СМИ раскрыли, какой сигнал Путин послал Западу
МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Владимир Путин продемонстрировал мировому сообществу позицию России по ситуации на Ближнем Востоке в ходе телефонного разговора с... | 13.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-13T23:19+0300
2026-04-13T23:19+0300
2026-04-13T23:19+0300
МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Владимир Путин продемонстрировал мировому сообществу позицию России по ситуации на Ближнем Востоке в ходе телефонного разговора с иранским президентом Масудом Пезешкианом, сообщает Sohu. "В стремительно меняющейся международной обстановке телефонный разговор российского лидера с иранским всколыхнул весь Ближний Восток. Время для звонка было выбрано идеально. Путин продемонстрировал всему миру сильную позицию России в отношении ситуации на Ближнем Востоке", — говорится в публикации. Как подчеркивается, лидер России дал понять, что намерен продолжать искать политические и дипломатические пути разрешения этого конфликта. Это сигнализирует о стремлении Москвы предотвратить эскалацию и содействовать миру на Ближнем Востоке. "Путин показал, что Россия не будет оставаться пассивной в условиях усиливающегося давления со стороны США и Израиля. Наоборот, Москва будет активно защищать свои интересы на Ближнем Востоке и предоставлять всестороннюю стратегическую поддержку Тегерану", — резюмируется в статье. Накануне лидеры государств обсудили по телефону консультации с США в Исламабаде. Владимир Путин подтвердил свою готовность содействовать политико-дипломатическому разрешению конфликта на Ближнем Востоке. В этой связи Москва будет активно взаимодействовать со всеми региональными партнерами. По итогам переговоров с США, которые прошли на этих выходных в Пакистане, официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил, что стороны не пришли к согласию по ряду ключевых вопросов. По его словам, диалог проходил в атмосфере недоверия, и сделки никто не ожидал. Иранский телеканал Press TV передал по итогам переговоров, что Тегеран представил обоснованные предложения, и теперь Вашингтону предстоит реагировать. Время и место для следующей встречи пока не установлены.
мировая экономика, россия, ближний восток, москва, сша, владимир путин, масуд пезешкиан, мид
Мировая экономика, РОССИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, МОСКВА, США, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, МИД
СМИ раскрыли, какой сигнал Путин послал Западу
