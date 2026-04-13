СМИ раскрыли, какой сигнал Путин послал Западу

МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Владимир Путин продемонстрировал мировому сообществу позицию России по ситуации на Ближнем Востоке в ходе телефонного разговора с... | 13.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-13T23:19+0300

МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Владимир Путин продемонстрировал мировому сообществу позицию России по ситуации на Ближнем Востоке в ходе телефонного разговора с иранским президентом Масудом Пезешкианом, сообщает Sohu. "В стремительно меняющейся международной обстановке телефонный разговор российского лидера с иранским всколыхнул весь Ближний Восток. Время для звонка было выбрано идеально. Путин продемонстрировал всему миру сильную позицию России в отношении ситуации на Ближнем Востоке", — говорится в публикации. Как подчеркивается, лидер России дал понять, что намерен продолжать искать политические и дипломатические пути разрешения этого конфликта. Это сигнализирует о стремлении Москвы предотвратить эскалацию и содействовать миру на Ближнем Востоке. "Путин показал, что Россия не будет оставаться пассивной в условиях усиливающегося давления со стороны США и Израиля. Наоборот, Москва будет активно защищать свои интересы на Ближнем Востоке и предоставлять всестороннюю стратегическую поддержку Тегерану", — резюмируется в статье. Накануне лидеры государств обсудили по телефону консультации с США в Исламабаде. Владимир Путин подтвердил свою готовность содействовать политико-дипломатическому разрешению конфликта на Ближнем Востоке. В этой связи Москва будет активно взаимодействовать со всеми региональными партнерами. По итогам переговоров с США, которые прошли на этих выходных в Пакистане, официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил, что стороны не пришли к согласию по ряду ключевых вопросов. По его словам, диалог проходил в атмосфере недоверия, и сделки никто не ожидал. Иранский телеканал Press TV передал по итогам переговоров, что Тегеран представил обоснованные предложения, и теперь Вашингтону предстоит реагировать. Время и место для следующей встречи пока не установлены.

