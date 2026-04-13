СМИ раскрыли, какой сигнал Путин послал Западу - 13.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260413/putin-869136452.html
СМИ раскрыли, какой сигнал Путин послал Западу
2026-04-13T23:19+0300
мировая экономика
россия
ближний восток
москва
сша
владимир путин
масуд пезешкиан
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/12/867622661_0:164:3164:1944_1920x0_80_0_0_9ff72baf74eabd896cdece2f6fba01a4.jpg
МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Владимир Путин продемонстрировал мировому сообществу позицию России по ситуации на Ближнем Востоке в ходе телефонного разговора с иранским президентом Масудом Пезешкианом, сообщает Sohu. "В стремительно меняющейся международной обстановке телефонный разговор российского лидера с иранским всколыхнул весь Ближний Восток. Время для звонка было выбрано идеально. Путин продемонстрировал всему миру сильную позицию России в отношении ситуации на Ближнем Востоке", — говорится в публикации. Как подчеркивается, лидер России дал понять, что намерен продолжать искать политические и дипломатические пути разрешения этого конфликта. Это сигнализирует о стремлении Москвы предотвратить эскалацию и содействовать миру на Ближнем Востоке. "Путин показал, что Россия не будет оставаться пассивной в условиях усиливающегося давления со стороны США и Израиля. Наоборот, Москва будет активно защищать свои интересы на Ближнем Востоке и предоставлять всестороннюю стратегическую поддержку Тегерану", — резюмируется в статье. Накануне лидеры государств обсудили по телефону консультации с США в Исламабаде. Владимир Путин подтвердил свою готовность содействовать политико-дипломатическому разрешению конфликта на Ближнем Востоке. В этой связи Москва будет активно взаимодействовать со всеми региональными партнерами. По итогам переговоров с США, которые прошли на этих выходных в Пакистане, официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил, что стороны не пришли к согласию по ряду ключевых вопросов. По его словам, диалог проходил в атмосфере недоверия, и сделки никто не ожидал. Иранский телеканал Press TV передал по итогам переговоров, что Тегеран представил обоснованные предложения, и теперь Вашингтону предстоит реагировать. Время и место для следующей встречи пока не установлены.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/12/867622661_81:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_0e54167cc4a4086ca9d251003ab1cccc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
23:19 13.04.2026
 
СМИ раскрыли, какой сигнал Путин послал Западу

Sohu: Путин продемонстрировал всему миру позицию России по Ирану

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2026
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала