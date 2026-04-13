ПВО за неделю перехватила и уничтожила не менее 2019 украинских дронов
ПВО за неделю перехватила и уничтожила не менее 2019 украинских БПЛА над территорией России, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ. | 13.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-13T00:54+0300
МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. ПВО за неделю перехватила и уничтожила не менее 2019 украинских БПЛА над территорией России, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ. Наибольшее количество беспилотников были сбиты 6 и 9 апреля, 693 и 339 единиц соответственно. Подавляющее количество атак совершено на европейскую часть России. За период с 30 марта по 5 апреля ПВО России всего перехватила не менее 1904 украинских дронов. В субботу в 16.00 мск вступило в силу объявленное президентом РФ Владимиром Путиным пасхальное перемирие. Режим прекращения огня продлился до конца 12 апреля, на Украине пообещали его соблюдать. В воскресенье Минобороны РФ сообщило, что ВСУ нарушили пасхальное перемирие 1971 раз с 16.00 11 апреля по 8.00 12 апреля. Как отметили в ведомстве, все группировки российских войск строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.
