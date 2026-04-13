Rheinmetall и Destinus создадут совместное производство ракет - 13.04.2026, ПРАЙМ
Rheinmetall и Destinus создадут совместное производство ракет
Rheinmetall и Destinus создадут совместное производство ракет
МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall и нидерландский стартап Destinus намерены создадут совместное предприятие по производству ракет во второй половине 2026 года, оно будет называться Rheinmetall Destinus Strike Systems.
"Rheinmetall... и Destinus... согласились создать совместное предприятие... Оно будет производить, заниматься сбытом и поставкой высокотехнологичных ракетных систем", - говорится в публикации на сайте Rheinmetall.
Сообщается также, что предприятие с названием Rheinmetall Destinus Strike Systems, намерены создать во второй половине 2026 года. Оно будет производить крылатые и артиллерийские баллистические ракеты.
Совместное предприятие будет базироваться в деревне Унтерлюс, расположенной в немецкой федеральной земле Нижняя Саксония.
Rheinmetall - один из крупнейших производителей военной техники и вооружений в Европе. Росту его доходов способствовали поставки Германией вооружений Украине, включая произведенные концерном танки, БМП, БТР, системы ПВО и артиллерийские боеприпасы. В конце 2023 года газета Financial Times назвала концерн одним из крупнейших бенефициаров растущей глобальной нестабильности.
