Росрыболовство протестирует специальные орудия лова медуз в Азовском море

Росрыболовство протестирует специальные орудия лова медуз в Азовском море - 13.04.2026, ПРАЙМ

Росрыболовство протестирует специальные орудия лова медуз в Азовском море

Росрыболовство летом начнет тестировать специальные орудия лова медуз в Азовском море в связи с их избыточной популяцией, рассказал журналистам глава ведомства... | 13.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-13T09:08+0300

2026-04-13T09:08+0300

2026-04-13T09:14+0300

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Росрыболовство летом начнет тестировать специальные орудия лова медуз в Азовском море в связи с их избыточной популяцией, рассказал журналистам глава ведомства Илья Шестаков по итогам расширенного заседания коллегии Росрыболовства. "Медуз очень много в Азовском море. Наша наука оценивает порядка в 1 миллион тонн. В этом году начнется эксперимент по специальным орудиям лова, которые должны будут показать или не показать эффективность", - сказал он. Шестаков добавил, что эксперимент начнется в июле и продлится до октября-ноября. По словам главы Росрыболовства, есть разные варианты переработки медуз, например, это производство желатина, коллагена или для пищевых целей. "Но медуз очень много, справятся с ними практически невозможно. Какая-то часть, возможно, будет добываться для промышленных целей, а какая-то часть просто будет уничтожаться для того, чтобы сохранить экологическое благополучие Азовского моря", - отметил руководитель ведомства.

азовское море

бизнес, россия, азовское море, росрыболовство