Росрыболовство рассматривает госмонополию на вылов осетра в Азовском море - 13.04.2026, ПРАЙМ
Росрыболовство рассматривает госмонополию на вылов осетра в Азовском море
06:16 13.04.2026 (обновлено: 06:18 13.04.2026)
 
Росрыболовство рассматривает госмонополию на вылов осетра в Азовском море

К вылову осетров в Азовском море, возможно, допустят только госкомпанию

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Росрыболовство рассматривает возможность допустить к вылову осетров в Азовском море только государственную компанию, чтобы не допустить браконьерства, но окончательного решения пока нет, рассказал журналистам глава ведомства Илья Шестаков.
В настоящее время коммерческий вылов осетровых в России запрещен. При этом в Азовском море в последние годы наблюдается рост популяции осетра.
"Мы сейчас определяемся окончательно с подходом, как организовать промысел в Азовском море осетров. И здесь есть некоторые развилки, поскольку, чтобы не допустить браконьерства, есть идея использовать именно монопольно только государственную компанию. Но также обсуждаем, что могут быть и какие-то частные компании допущены", - сказал Шестаков по итогам расширенного заседания коллегии Росрыболовства.
Шестаков также заявил, что промысел осетра обязательно будет открыт. Сейчас обсуждается именно вопрос организации лова. "Будем надеяться, что в 2027 году, но загадывать не будем, может и позже", - отметил он.
 
