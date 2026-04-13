Росрыболовство рассматривает госмонополию на вылов осетра в Азовском море

2026-04-13T06:16+0300

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Росрыболовство рассматривает возможность допустить к вылову осетров в Азовском море только государственную компанию, чтобы не допустить браконьерства, но окончательного решения пока нет, рассказал журналистам глава ведомства Илья Шестаков. В настоящее время коммерческий вылов осетровых в России запрещен. При этом в Азовском море в последние годы наблюдается рост популяции осетра. "Мы сейчас определяемся окончательно с подходом, как организовать промысел в Азовском море осетров. И здесь есть некоторые развилки, поскольку, чтобы не допустить браконьерства, есть идея использовать именно монопольно только государственную компанию. Но также обсуждаем, что могут быть и какие-то частные компании допущены", - сказал Шестаков по итогам расширенного заседания коллегии Росрыболовства. Шестаков также заявил, что промысел осетра обязательно будет открыт. Сейчас обсуждается именно вопрос организации лова. "Будем надеяться, что в 2027 году, но загадывать не будем, может и позже", - отметил он.

