В России завершилось пасхальное перемирие

Перемирие, которое объявил в связи с Пасхой президент РФ Владимир Путин, завершилось. | 13.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-13T00:08+0300

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Перемирие, которое объявил в связи с Пасхой президент РФ Владимир Путин, завершилось. Как сообщил ранее Кремль, перемирие действовало с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля. Перемирие поприветствовали в РПЦ, а уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что оно позволит активизировать работу по эвакуации раненых и поиску пропавших без вести. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал пасхальное перемирие гуманитарным жестом со стороны Путина. Он подчеркнул, что спецоперация после перемирия будет продолжаться, пока Владимир Зеленский не наберется смелости для заключения мирного соглашения с Россией. По данным МО РФ, опубликованным утром 12 апреля, ВСУ с начала перемирия до 8.00 12 апреля 1971 раз нарушили этот режим. Противник трижды атаковал позиции ВС РФ из района Покровское в направлении населенного пункта Гай и Отрадное Днепропетровской области. Кроме того, российские войска сорвали четыре попытки выдвижения противника в сторону позиций ВС РФ в районах Кондратовки и Новой Сечи в Сумской области, а также Калеников в ДНР. Также ВСУ применили два беспилотника по Курской и Белгородской областям. Российская же армия строго соблюдала режим прекращения огня. Все группировки войск оставались на ранее занятых рубежах и позициях. В прошлом году пасхальное перемирие, также объявленное Путиным, действовало с 18.00 19 апреля до 0.00 21 апреля. По данным Минобороны РФ, за время перемирия было зафиксировано 4,9 тысячи нарушений с украинской стороны.

