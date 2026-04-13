Межгосударственные отношения России и Индонезии
Президент России Владимир Путин встретится с президентом Республики Индонезии Прабово Субианто в понедельник.
2026-04-13T00:51+0300
МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин встретится с президентом Республики Индонезии Прабово Субианто в понедельник.
Ниже приводится справочная информация.
Дипломатические отношения между СССР и Индонезией установлены 3 февраля 1950 года. Правительство Индонезии признало Российскую Федерацию в качестве правопродолжателя СССР 28 декабря 1991 года.
Советский Союз оказывал политическую поддержку борьбе индонезийского народа за независимость, в числе первых признал Индонезию в качестве независимого государства и способствовал становлению ее государственности. Силами советских специалистов в Джакарте и в других регионах архипелага были построены госпиталь Дружбы, стадион, многочисленные дороги и транспортные развязки. В 1960-е годы особо доверительные отношения сложились между первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым и первым президентом Индонезии Сукарно, который четырежды посещал СССР.
С момента получения независимости Индонезия традиционно выступает одним из ведущих партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ
Между Москвой и Джакартой поддерживается доверительный политический диалог.
21 апреля 2003 года в ходе визита в Россию президента Индонезии Мегавати Сукарнопутри была подписана Декларация об основах дружественных и партнерских отношений между Российской Федерацией и Республикой Индонезией в XXI веке.
В декабре 2006 года Россию посетил президент Индонезии Сусило Бамбанг Юдойоно.
В сентябре 2007 года президент России Владимир Путин посетил Индонезию с официальным визитом.
В мае 2016 года Россию с официальным визитом посетил президент Индонезии Джоко Видодо. Переговоры прошли в Сочи, главы государств обсудили состояние и перспективы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Двусторонние контакты глав России и Индонезии проходили "на полях" саммитов форума АТЭС в США (2011) и в России (2012), "Группы двадцати" в Мексике (2012), в Индонезии (2013), в Китае (2014) и АСЕАН в Сингапуре (2018).
30 июня 2022 года президент Индонезии Джоко Видодо посетил с визитом Москву, где прошли его переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
31 июля 2024 года состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина с избранным президентом Индонезии, министром обороны Прабово Субианто, который прибыл в Москву с рабочим визитом.
19 июня 2025 года "на полях" Петербургского международного экономического форума состоялась встреча президента России Владимира Путина с президентом Индонезии Прабово Субианто, который прибыл в РФ с официальным визитом. Консультации продолжились в формате официального завтрака с участием членов делегаций двух стран. По итогам переговоров Владимир Путин и Прабово Субианто приняли Декларацию о стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Республикой Индонезией. Был подписан ряд других документов.
20 июня 2025 года Прабово Субианто выступил на пленарном заседании ПМЭФ.
10 декабря 2025 года состоялись переговоры Владимира Путина с президентом Республики Индонезии Прабово Субианто, который прибыл в Москву с рабочим визитом.
Осуществляются контакты на высоком правительственном уровне.
20 октября 2024 года первый вице-премьер правительства России Денис Мантуров по поручению президента Владимира Путина возглавил российскую делегацию на инаугурации избранного президента страны Прабово Субианто. Денис Мантуров был принят президентом Индонезии, а также провел переговоры с министром – координатором по вопросам экономики Индонезии Аирланггой Хартарто.
14 апреля 2025 года в ходе двухдневного рабочего визита в Джакарту первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров принял участие в пленарном заседании российско-индонезийского бизнес-форума "Россия – Индонезия: стратегия партнерства", посетил Ассоциацию бадминтона Индонезии и гала-концерт, приуроченный к 75-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. 15 апреля Дениса Мантурова принял президент Индонезии Прабово Субианто.
8 декабря 2025 года министр промышленности и торговли России Антон Алиханов провел рабочую встречу с министром промышленности Индонезии Агусом Гумиванг Картасасмитой в Москве.
Между Россией и Индонезией поддерживается тесное взаимодействие по линии внешнеполитических ведомств.
В 2024 году главы внешнеполитических ведомств двух стран встречались 22 января в Нью-Йорке и 25 июля во Вьентьяне (Лаос) "на полях" мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.
20 февраля 2025 года министр иностранных дел Индонезии Сугионо посетил Москву с рабочим визитом. Состоялась встреча с первым заместителем председателя правительства России Денисом Мантуровым.
17 июня 2025 года министр иностранных дел Индонезии Сугионо вновь посетил Москву с рабочим визитом. В рамках визита прошли переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
Особое внимание уделяется активизации политического диалога между двумя странами на площадке Организации исламского сотрудничества и в рамках Группы стратегического видения "Россия – Исламский мир".
Поступательно развиваются межпарламентские связи. Регулярно проходят встречи по линии руководства палат законодательных органов, успешно функционируют парламентские группы дружбы.
3 декабря 2025 года делегацию российских сенаторов в Джакарте принял председатель Совета представителей регионов Республики Индонезии Султан Наджамудин. Также состоялись их встречи с другими официальными лицами Индонезии.
Делегация Совета Федерации посетила кампус университета "Индонезия", где приняла участие в открытии бюста писателю Льву Толстому.
Осуществляются контакты между министерствами и ведомствами двух стран, развиваются межрегиональные обмены.
ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
С 1 января 2025 года Индонезия присоединилась к БРИКС в качестве полноправного участника. В декабре 2025 года было подписано соглашение о Создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Индонезией.
Координацию совместных усилий в сфере практической кооперации эффективно осуществляет созданная в 2002 году Российско-Индонезийская совместная комиссия по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству, в рамках которой действуют восемь рабочих групп. 15 апреля 2025 года в Джакарте прошло 13-е заседание межправкомиссии.
По итогам 2024 года взаимный товарооборот достиг 4,3 миллиарда долларов, что позволило Индонезии войти в тройку ведущих внешнеторговых партнеров России в АСЕАН. За последние пять лет товарооборот двух стран вырос более чем на 80%.
В 2024 году Россия и Индонезия увеличили товарооборот сельскохозяйственной продукции почти до 1,5 миллиарда долларов, что на 41,4% больше, чем в 2023 году. Сюда входит около 1,4 миллиона тонн сельскохозяйственной продукции.
Основными позициями в стоимостной структуре индонезийского импорта из России стали пшеница (92,3%), семена кориандра (2,6%) и замороженная рыба (2,2%). Рост импорта из России на 20,3% был в целом обусловлен более высокими закупками пшеницы (+37%).
Индонезия экспортировала в Россию 795,5 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции (в 2023 году – 681,1 тысячу тонн). Стоимость этих поставок выросла с 715,1 миллиона долларов до 1,08 миллиарда долларов. Экспорт Индонезии в основном состоял из пальмового масла (49,7%), пальмоядрового масла и масла бабассу (11,7%), кофе (9,7%), какао-масла и какао-жира (8,5%), а также какао-порошка (4,4%).
По данным главы Минпромторга России Антона Алиханова, за январь-октябрь 2025 года взаимная торговля выросла почти на 18%, составив 3,6 миллиарда долларов. Около 40% этого объема приходится на промышленную продукцию.
В апреле 2026 года посол Индонезии в России Жозе Антонио Морато Тавареш заявил, что за последние годы объем двусторонней торговли значительно вырос и в настоящее время превышает четыре миллиарда долларов в год.
Россия поставляет в Индонезию минеральные продукты, продовольственные товары, продукцию химической и металлургической отраслей. В свою очередь, Индонезия экспортирует в Россию востребованную продукцию химической и легкой промышленности, глинозем, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье.
По данным президента РФ Владимира Путина, в области сельского хозяйства существует профицит в пользу Индонезии.
За последние два года многократно выросли поставки индонезийского кофе в Россию.
Обсуждается начало поставок мясной продукции из РФ, в первую очередь говядины.
14 апреля 2025 года в Джакарте состоялся российско-индонезийский бизнес-форум "Россия - Индонезия: стратегия партнерства". Он объединил более 500 предпринимателей и представителей органов власти. В нем принял участие первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров.
19 июня 2025 года в Санкт-Петербурге Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и фонд Индонезии подписали соглашение о создании инвестплатформы объемом два миллиарда евро.
Россия и Индонезия реализуется ряд крупных совместных инициатив в сфере добычи и переработке углеводородов. В их числе – проект российской компании "Роснефть" и ее индонезийского партнера "Пертамина" по строительству нефтеперерабатывающего завода и нефтехимического комплекса в районе города Тубан (провинция Восточная Ява). Ведутся переговоры об участии российских экономоператоров в добыче углеводородов на индонезийском шельфе, поставках нефти и сжиженного природного газа.
По словам министра энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлила Лахадалия, его страна открыта к закупкам нефти из России наряду с другими странами в рамках стратегии диверсификации источников энергоснабжения.
Сотрудничество между Россией и Индонезией в сфере атомных технологий выходит на новый уровень. Госкорпорация "Росатом" проводит для представителей ключевых индонезийских компаний и ведомств свои мероприятия, где рассказывает о российских атомных технологиях, участвует в деловых выставках, конференциях и семинарах, проводимых индонезийский стороной.
В 2025 году Росатом выделил 20 мест для обучения индонезийских студентов по атомным специальностям в ведущих российских профильных вузах за счет российской стороны.
Росатом также принял решение об открытии постоянного офиса в Индонезии.
В августе 2025 года власти Индонезии встретились с представителями России для обсуждения плана строительства АЭС. Ранее госкорпорация "Росатом" заявила о готовности принять участие в создании первой АЭС в Индонезии.
Успешно развивается партнерство в фармацевтике. На индонезийском рынке представлена продукция ведущих российских производителей препаратов для лечения онкологических заболеваний и детоксикации, а также медицинское оборудование. Идет развитие кооперационных связей – "Московский эндокринный завод" совместно с компанией PT. Sanbe Farma наладил в Индонезии производство препаратов для анестезии. Важным событием стал запуск в Индонезии в 2023 году производства аппаратов ИВЛ российской компании "Тритон-ЭлектроникС".
Исследователи России и Индонезии планируют использовать экстракты редких тропических растений при создании новых лекарственных форм в рамках совместной лаборатории "Экватор", запущенной Сеченовским университетом и Бандунгским технологическим институтом (ITB). Проект реализуется Институтом фармации имени А.П. Нелюбина Первого МГМУ имени И.М. Сеченова совместно с одним из ведущих технических университетов Юго-Восточной Азии и направлен на разработку инновационных систем доставки лекарств – наноэмульсий, наносуспензий и ламеллярных эмульсий для лечения заболеваний кожи.
Российские логистические компании планируют сотрудничество по развитию портовой инфраструктуры в регионе. Транспортная группа FESCO объявила о планах совершить первый судозаход в порт Джакарта (Индонезия) в рамках морской линии FESCO Intra Asia Service (FIAS), маршрут которой также охватывает Вьетнам, Малайзию и Таиланд. Группа компаний "Дело" планирует строительство специализированного терминала по импорту пальмового масла и экспорту подсолнечного масла. Есть базовый потенциал в сегментах производства судового комплектующего оборудования, в проектировании и строительстве судов, в частности на воздушной подушке и на подводных крыльях, а также инновационных судов на электрической тяге. Обсуждается создание экономически эффективных контейнерных маршрутов и внедрение комплексных мультимодальных решений.
В числе новых перспективных сфер – металлургия и беспилотные технологии.
Особое внимание уделяется сотрудничеству в химической промышленности, в том числе наращиванию поставок российских минеральных удобрений для индонезийских аграриев.
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Осуществляется сотрудничество по линии военных ведомств двух стран.
Переговоры о поставках в Индонезию советского вооружения и военной техники начались в 1957 году. В те годы вооруженные силы Индонезии нуждались в проведении тотальной модернизации, это было необходимо для защиты суверенитета и территориальной целостности страны. Первым на экспорт в Индонезию был поставлен внедорожник ГАЗ-69, который в 1957 году сумел выиграть тендер у западных конкурентов. В 1958 году первые 100 автомобилей были поставлены для нужд ВВС Индонезии, а позднее – еще 400 внедорожников уже для сухопутных частей.
В 1958 году СССР и Индонезия договорились о поставках в республику десятков учебных истребителей МиГ-15УТИ, а также истребителей МиГ-17, бомбардировщиков Ил-28 и транспортных самолетов Ил-14. Помимо этого с непосредственным советским участием был переоснащен индонезийский военно-морской флот. В 1959 году в страну были поставлены 4 эсминца, которые получили индонезийские имена "Санджая", "Султан Искандар Муда", "Савунгалинг" и "Силиванги" и две подлодки проекта 631.
В дальнейшем после распада СССР уже Россия продолжила свое военно-техническое сотрудничество с Индонезией.
Россия поставила в Индонезию истребители семейства Су-27/30, вертолеты Ми-35П и Ми-17В-5, бронетранспортеры БТР-80 и боевые машины пехоты БМП-3Ф, а также партию автоматов АК-100 и другую технику.
В период с 1992 по 2018 год Российская Федерация поставила Индонезии продукции военного назначения на сумму более 2,5 миллиардов долларов.
Россия продолжает готовить кадры и специалистов для вооруженных сил Индонезии. В РФ прошли обучение несколько десятков летчиков на тренажере для Су-27. За все время взаимодействия в военной сфере в России подготовили более шести тысяч специалистов.
4-8 ноября 2024 года в Сурабае прошли первые совместные российско-индонезийские учения ВМС "Орруда-2024".
В ноябре 2024 года Россия получила от Индонезии заявку по поставкам вооружения и военной техники на 2025-2030 годы, предложение находится в работе.
В числе предложений "Рособоронэкспорта" Джакарте – самолеты 5-го и 4++ поколений Су-57Э и Су-35 и средства поражения для них: управляемые ракеты Х-31ПД, Х-35УЭ, топливозаправщики Ил-78МК-90А, вертолеты Ка-52Э и машины типа Ми-17, БПЛА. Среди бронетехники: легкий плавающий танк "Спрут" и БМП-3Ф, подводные лодки и корабли прибрежной зоны, новейшие средства ПВО: ЗРС С-400 "Триумф" и С-350Е "Витязь", ЗРПК "Панцирь-С1М", ПЗРК "Верба", средства борьбы с беспилотниками".
В Индонезии работает представительство Государственной корпорации Ростех, обеспечивая интересы Рособоронэкспорта.
КУЛЬТУРНО-ГУМАНИТАРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Осуществляется сотрудничество в области культуры.
С 1965 года в Джакарте функционирует Российский центр науки и культуры.
С 2022 года в Москве действует Общество дружбы России и Индонезии.
В Индонезии функционирует местное молодежное сообщество российско-индонезийской дружбы "Копер Русиндо".
В апреле 2025 года в Джакарте на площадке индонезийского университета Universitas Nasional прошел культурно-просветительский проект "Слово о русском сердце". Мероприятие было посвящено 75-летию дипломатических отношений между Россией и Индонезией и 100-летнему юбилею Россотрудничества.
Развиваются связи в области образования.
19 июня 2025 года между двумя странами было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере высшего образования.
В декабре 2025 года Россия и Индонезия заключили межправительственное соглашение о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней.
В настоящее время действуют 290 соглашений между университетами двух стран.
На протяжении пяти лет порядка 500 студентов проходят подготовку в российских вузах. Из них почти 80% обучается в рамках квоты правительства России.
Самая большая диаспора индонезийских студентов обучается в настоящее время в Томском государственном университете. В 2023 году год на базе Технологического института Сурабая было открыто представительство Большого университета Томска – первое представительство российских вузов в Индонезии.
На весну 2026 года запланирован первый Форум ректоров российских и индонезийских университетов.
Растет взаимодействие в сфере туризма.
В сентябре 2024 года возобновилось прямое авиасообщение по маршруту Москва-Денпасар.
По данным главного управления иммиграции Индонезии, в 2025 году страну посетили 219 122 туриста из России. Значения превысили прошлогодние на 21,5% (в 2024 году – 180 215 визитов). Из них в отдельно взятом ноябре приехали 17 081 туристов из РФ, а в декабре – 23 607 россиян. Таким образом, в 2025 году россияне установили новый рекорд по турпотоку в Индонезию.
