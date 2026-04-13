Россия увеличила закупки бразильского корма для животных - 13.04.2026, ПРАЙМ
Россия увеличила закупки бразильского корма для животных
03:18 13.04.2026 (обновлено: 03:21 13.04.2026)
 
Россия увеличила закупки бразильского корма для животных

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Россия в марте почти в 30 раз в годовом выражении увеличила закупки из Бразилии корма для животных, выяснило РИА Новости по данным бразильской статслужбы.
Так, российские компании ввезли корм на 1,8 миллиона долларов против 61,2 тысячи в марте 2025 года. Таким образом, сумма импорта подскочила почти в 30 раз в годовом выражении.
По итогам марта РФ стала восьмым крупнейшим покупателем корма для животных из Бразилии с долей в 3,7% от всех поставок. При этом в топ-3 вошли Парагвай (11,8%), Чили (10,3%) и Колумбия (9,8%).
 
