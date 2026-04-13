В России обновили ГОСТы на сандаловое и бергамотовое масла

Обновленные ГОСТы на сандаловое и бергамотовое эфирные масла начнут действовать с января следующего года, рассказали РИА Новости в Росстандарте. | 13.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-13T04:46+0300

бизнес

росстандарт

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Обновленные ГОСТы на сандаловое и бергамотовое эфирные масла начнут действовать с января следующего года, рассказали РИА Новости в Росстандарте. "Приказами Росстандарта с 1 января 2027 г. вводятся в действие обновленные стандарты на масло эфирное бергамотовое и масло эфирное сандаловое – ГОСТ ISO 3520–2026 "Масло эфирное бергамотовое (Citrus bergamia Risso et Poit), Калабрийский тип. Технические требования" и ГОСТ ISO 3518–2026 "Масло эфирное сандаловое (Santalum album L.). Технические требования", - рассказали в ведомстве. В Росстандарте добавили, что обновленные ГОСТы разработаны на основе международных стандартов ISO и приняты взамен действовавших с 2014 года стандартов на такие масла. Изменения относятся, в основном, к характеристикам эфирных масел, в том числе процентному содержанию ряда компонентов масел. Новые ГОСТы на бергамотовое и сандаловое эфирные масла устанавливают определенные характеристики таких продуктов. Они помогут облегчить оценку качества масел. "В настоящее время в Российской Федерации действует более 20 стандартов, устанавливающих требования к различным видам эфирных масел, в том числе лавандовому, розмариновому, пихты, розы и пр. Указанные стандарты включены в перечни стандартов к техническому регламенту ТР ТС 009/2011", - пояснили в Росстандарте. В ведомстве добавили, что эфирные масла широко применяются как ингредиент для производства парфюмерно-косметической продукции. Они, как правило, растительного происхождения и обладают широким спектром полезных свойств, в том числе успокаивающими и ароматизирующими.

internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня»

бизнес, росстандарт