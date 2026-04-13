Россия увеличила импорт ковров из Турции
Россия в феврале почти в два раза в годовом выражении нарастила импорт ковров из Турции - более чем до 2 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным...
МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Россия в феврале почти в два раза в годовом выражении нарастила импорт ковров из Турции - более чем до 2 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным турецкой статслужбы. Так, российские компании ввезли ковров на 2,2 миллиона долларов против 1,2 миллиона в феврале 2025 года. Таким образом, сумма закупок подскочила в 1,8 раза за год. По итогам февраля доля РФ от всех поставок составила менее 1%. Крупнейшими покупателями турецких ковров стали США (25,4%), Саудовская Аравия (17%) и Великобритания (7,7%).
