Россияне стали чаще заказывать товары для дачи перед майскими праздниками

https://1prime.ru/20260413/rossijane-869109928.html

Россияне в преддверии майских праздников стали чаще заказывать товары для дома и дачи, рассказали РИА Новости в логистических компаниях. | 13.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-13T04:19+0300

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869109928.jpg?1776044371

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Россияне в преддверии майских праздников стали чаще заказывать товары для дома и дачи, рассказали РИА Новости в логистических компаниях. "Да, в категории "Садоводство и растения" мы наблюдаем рост марта к январю на 33% и марта к февралю на 22%. Однако, традиционно, пик приходится на апрель", - ответили в СДЭК на вопрос о том, наблюдается ли рост заказов товаров для дома и дачи в связи с приближением майских праздников. В "Деловых линиях" отметили, что с началом дачного сезона поставщики маркетплейсов и торговых сетей активно пополняют стоки у ритейлеров. Например, в марте и апреле по сравнению с январем и февралем отгрузки красок и лаков, садового инвентаря выросли более чем в 3 раза, удобрений - в 2,5 раза, строительных товаров - на 78%. Также увеличился спрос на доставку в ритейл сантехники, хозтоваров и инструментов. "Мы видим рост категории хозяйственных товаров, однако в структуре всех наших перевозок их доля не оказывает существенного влияния на общий грузопоток. Дополнительно к сезонному спросу мы запустили перевозку мотоциклов, что также связано с началом активного весеннего периода", - отметил гендиректор федеральной транспортно-логистической компании "Байт Транзит" Алексей Шпикельман.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, сдэк, деловые линии