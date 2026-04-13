Россияне стали чаще заказывать товары для дачи перед майскими праздниками
2026-04-13T04:19+0300
2026-04-13T04:39+0300
бизнес
россия
сдэк
деловые линии
МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Россияне в преддверии майских праздников стали чаще заказывать товары для дома и дачи, рассказали РИА Новости в логистических компаниях. "Да, в категории "Садоводство и растения" мы наблюдаем рост марта к январю на 33% и марта к февралю на 22%. Однако, традиционно, пик приходится на апрель", - ответили в СДЭК на вопрос о том, наблюдается ли рост заказов товаров для дома и дачи в связи с приближением майских праздников. В "Деловых линиях" отметили, что с началом дачного сезона поставщики маркетплейсов и торговых сетей активно пополняют стоки у ритейлеров. Например, в марте и апреле по сравнению с январем и февралем отгрузки красок и лаков, садового инвентаря выросли более чем в 3 раза, удобрений - в 2,5 раза, строительных товаров - на 78%. Также увеличился спрос на доставку в ритейл сантехники, хозтоваров и инструментов. "Мы видим рост категории хозяйственных товаров, однако в структуре всех наших перевозок их доля не оказывает существенного влияния на общий грузопоток. Дополнительно к сезонному спросу мы запустили перевозку мотоциклов, что также связано с началом активного весеннего периода", - отметил гендиректор федеральной транспортно-логистической компании "Байт Транзит" Алексей Шпикельман.
04:19 13.04.2026 (обновлено: 04:39 13.04.2026)
 
