Ставка RUONIA 10 апреля снизилась на 0,04 п.п.

2026-04-13T14:54+0300

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в пятницу, 10 апреля, снизилась на 0,04 процентного пункта и составила 14,77%, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 992,43 миллиарда рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.

