"Русал" завершил модернизацию печей обжига анодов на Саяногорском заводе

2026-04-13T09:33+0300

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. "Русал" завершил модернизацию печей обжига анодов на Саяногорском алюминиевом заводе (САЗ) для роста их выпуска на 11,5%, инвестиции в проект достигли 16 миллиардов рублей, следует из сообщения компании. "Русал"… завершил масштабную модернизацию печей обжига анодов на Саяногорском алюминиевом заводе. Модернизация стоимостью около 16 миллиардов рублей позволит увеличить производство обожженных анодов", - говорится в сообщении. "Благодаря модернизации САЗ нарастит ежегодный выпуск анодов с 480 000 до 535 000 тонн. Новейшее оборудование увеличит эффективность анодного производства за счет снижения количества брака", - приводятся в релизе слова технический директора компании Виктора Манна. Следовательно, рост производства может достичь 11,5%. Отмечается, что модернизация также позволит улучшить качество анодов и повысить эффективность электролиза металла. После модернизации печей обжига электродный участок САЗа будет полностью обеспечивать высококачественными обожженными анодами Саяногорский и Хакасский (ХАЗ) заводы, а также частично Богучанский завод, отметил директор алюминиевого дивизиона "Русала" Иван Михин, слова которого цитирует пресс-служба. "Проект модернизации направлен на укрепление сырьевой независимости российской алюминиевой отрасли и технологического суверенитета отечественной промышленности в целом", - подчеркнул он. "Русал" – один из лидеров мировой алюминиевой отрасли. В прошлом году на долю компании приходилось около 5,3% мирового выпуска алюминия и 4,7% - глинозема.

