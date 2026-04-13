МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Российский рынок акций открывает неделю ростом примерно на 1% вслед за резко подскочившей в цене нефтью, следует из данных... | 13.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-13T07:32+0300

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Российский рынок акций открывает неделю ростом примерно на 1% вслед за резко подскочившей в цене нефтью, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.12 мск подскакивает на 0,88% относительно предыдущего закрытия, до 2749,26 пункта. Июньский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожает на 7,3%, до 102,15 доллара за баррель. Такова реакция рынка на очередные заявления президента США Дональда Трампа. В субботу представители Ирана и США начали переговоры в столице Пакистана Исламабаде после того, как Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения о прекращении огня на две недели. Утром в воскресенье глава американской делегации вице-президент Джей-Ди Вэнс сообщил, что стороны не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров. В воскресенье Трамп заявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил ВМС отслеживать и перехватывать все суда, которые платили иранским властям за проход через пролив. Московская биржа проводит утренние торги на рынке акций с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия проходит с 9.50 до 19.00 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.

рынок, торги, сша, иран, пакистан, дональд трамп, мосбиржа