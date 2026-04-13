Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций открывает неделю ростом - 13.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260413/rynok-869112465.html
Российский рынок акций открывает неделю ростом
Российский рынок акций открывает неделю ростом - 13.04.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций открывает неделю ростом
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Российский рынок акций открывает неделю ростом примерно на 1% вслед за резко подскочившей в цене нефтью, следует из данных... | 13.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-13T07:32+0300
2026-04-13T07:59+0300
рынок
торги
сша
иран
пакистан
дональд трамп
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869112465.jpg?1776056368
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Российский рынок акций открывает неделю ростом примерно на 1% вслед за резко подскочившей в цене нефтью, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.12 мск подскакивает на 0,88% относительно предыдущего закрытия, до 2749,26 пункта. Июньский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожает на 7,3%, до 102,15 доллара за баррель. Такова реакция рынка на очередные заявления президента США Дональда Трампа. В субботу представители Ирана и США начали переговоры в столице Пакистана Исламабаде после того, как Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения о прекращении огня на две недели. Утром в воскресенье глава американской делегации вице-президент Джей-Ди Вэнс сообщил, что стороны не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров. В воскресенье Трамп заявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил ВМС отслеживать и перехватывать все суда, которые платили иранским властям за проход через пролив. Московская биржа проводит утренние торги на рынке акций с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия проходит с 9.50 до 19.00 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.
сша
иран
пакистан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, сша, иран, пакистан, дональд трамп, мосбиржа
Рынок, Торги, США, ИРАН, ПАКИСТАН, Дональд Трамп, Мосбиржа
07:32 13.04.2026 (обновлено: 07:59 13.04.2026)
 
Российский рынок акций открывает неделю ростом

Российский рынок акций открывает неделю ростом на процент

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Российский рынок акций открывает неделю ростом примерно на 1% вслед за резко подскочившей в цене нефтью, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.12 мск подскакивает на 0,88% относительно предыдущего закрытия, до 2749,26 пункта.
Июньский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожает на 7,3%, до 102,15 доллара за баррель. Такова реакция рынка на очередные заявления президента США Дональда Трампа.
В субботу представители Ирана и США начали переговоры в столице Пакистана Исламабаде после того, как Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения о прекращении огня на две недели. Утром в воскресенье глава американской делегации вице-президент Джей-Ди Вэнс сообщил, что стороны не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров.
В воскресенье Трамп заявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил ВМС отслеживать и перехватывать все суда, которые платили иранским властям за проход через пролив.
Московская биржа проводит утренние торги на рынке акций с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия проходит с 9.50 до 19.00 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX).
В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.
 
РынокТоргиСШАИРАНПАКИСТАНДональд ТрампМосбиржа
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала