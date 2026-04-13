Российский рынок акций в понедельник снизился четвертую сессию подряд

Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника все же снизился - четвертую сессию подряд, обновив минимумы с 10 февраля на уровне 2709 пунктов... | 13.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-13T20:36+0300

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника все же снизился - четвертую сессию подряд, обновив минимумы с 10 февраля на уровне 2709 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,10%, до 2722,69 пункта, индекс Мосбиржи в юанях повысился на 0,58%, до 1123,99 пункта, долларовый РТС - на 0,85%, до 1124,88 пункта. Валютные индексы выросли на фоне укрепления рубля к доллару и юаню. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. Под давлением Российский рынок акций в основные торги понедельника продемонстрировал разнонаправленные колебания, пытаясь подрасти в начале дня. Однако по итогам дня он все же слегка снизился - четвертый торговый день подряд, медленно сползая к психологической отметке 2700 пунктов по индексу Мосбиржи, обновляя минимумы с 10 февраля. "Рынок акций провел в целом нейтральный понедельник. Бодрое начало дня ненадолго вывело индекс Мосбиржи к 2750 пунктам, но постепенно продажи начали превалировать. Позитивный драйвер был, по сути, один - очередной всплеск цен нефть. В остальном рыночная конъюнктура росту акций не благоволила: рубль стал крепче, золото, серебро, платина несли ценовые потери", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Нерыночные новости тоже поддерживают осторожность среди инвесторов - инфляция в России замедлилась в марте, но темпы замедления менее активные, чем ожидалось, при этом по украинскому переговорному треку по-прежнему нет новостей, добавляет Смирнов. В частности, на Мосбирже снизились в цене акции "Алросы" (-3,9%), "Норникеля" (-3,1%), ВК (-2,7%), ММК (-2,4%). Подорожали бумаги "Русала" (+3,6%), "Роснефти" (+2,6%), ВТБ (+1,8%). Бумаги МКБ взлетели на 60% после новостей о том, что акционеры банка на внеочередном собрании 25 мая обсудят вопрос реорганизации банка и увеличения его уставного капитала. При этом акционерам, которые проголосуют против реорганизации или не проголосуют, будет предложен выкуп акций банка по цене 10,35 рубля. Взлет акций в понедельник начался с уровня около 5 рублей за акцию. Прогнозы Рынок находится под давлением укрепления рубля, считает Александр Фетисов из Россельхозбанка. "Полагаем, что в текущих условиях возрастают риски снижения индекса Мосбиржи ниже отметки 2700 пунктов", - добавляет он. На этой неделе инвесторы ждут крайне важных данных в контексте приближающегося заседания ЦБ по ключевой ставке, говорит Смирнов из "БКС Мир инвестиций". "В частности, мы узнаем взгляд регулятора на мартовскую инфляцию и об изменениях инфляционных ожиданий. Во вторник индекс Мосбиржи, вероятно, сохранит движение в пределах 2700-2750 пунктов", - говорит он.

https://1prime.ru/20260413/blokada-869131222.html

рынок, индексы, россия, мосбиржа, "бкс мир инвестиций", ртс, мнения аналитиков