На Сахалине взыскали с подрядчика 115 миллионов рублей за срыв договора

Арбитражный суд Сахалинской области рассмотрел иск совхоза "Корсаковский" к ООО "Техпромсервис" о взыскании более 115 миллионов рублей задолженности по договору | 13.04.2026, ПРАЙМ
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Сахалинской области рассмотрел иск совхоза "Корсаковский" к ООО "Техпромсервис" о взыскании более 115 миллионов рублей задолженности по договору подряда и решил спор в пользу истца, сообщает пресс-служба инстанции. "Суд взыскал в пользу совхоза "Корсаковский" более 115 миллионов рублей задолженности, пени по договору, процентов за пользование чужими денежными средствами", - говорится в сообщении. Ответчик, отмечает пресс-служба суда, обязан был реконструировать нежилое помещение под цех розлива воды. Заказчик по условиям договора перечислил подрядчику аванс, а затем до окончательной приемки всех выполненных работ преждевременно перечислил ему дополнительную сумму. Однако "Техпромсервис" длительное время нарушал сроки окончания реконструкции, при этом в его работе фиксировалось "наличие существенных и неустранимых недостатков". В результате совхоз уведомил подрядчика об одностороннем отказе от исполнения указанных договоров. Назначенные судом эксперты выявили в проведенных работах ряд существенных недостатков. "Установлено, что работы, предусмотренные всеми Договорами, выполнены не в полном объеме. Текущее техническое состояние объектов не соответствует требованиям безопасности и надежности, что исключает возможность его эксплуатации по функциональному назначению", - отмечает пресс-служба. Совхоз "Корсаковский" - один из старейших на Сахалине, создан в 1958 году.
https://1prime.ru/20260410/sud-869054703.html
https://1prime.ru/20260410/sud--869054202.html
Суд Сахалина взыскал с "Техпромсервиса" 115 миллионов рублей за срыв договора с совхозом
Суд взыскал с покупателя квартиры Блиновских 60 миллионов рублей
Суд отложил рассмотрение иска ЦБ к Euroclear Bank