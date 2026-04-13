Сбербанк работает над доступом к приложению при ограничениях интернета

Сбербанк работает над доступом к приложению при ограничениях интернета - 13.04.2026, ПРАЙМ

Сбербанк работает над доступом к приложению при ограничениях интернета

Сбербанк работает над обеспечением доступа к приложению при ограничениях мобильного интернета, сообщили РИА Новости в службе поддержки банка. | 13.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-13T14:15+0300

2026-04-13T14:15+0300

2026-04-13T14:15+0300

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Сбербанк работает над обеспечением доступа к приложению при ограничениях мобильного интернета, сообщили РИА Новости в службе поддержки банка. "По не зависящим от Сбербанка причинам в некоторых регионах России могут быть сложности с использованием приложения из-за перебоев с мобильным интернетом... Мы работаем над тем, чтобы доступ в приложение был и при ограничениях мобильного интернета", – сказали корреспонденту агентства. В службе поддержки банка также посоветовали по возможности подключиться к Wi-Fi или использовать команду SMS, чтобы проверять баланс и переводить деньги. Согласно детектору отслеживания сбоев в интернете Detector404, количество жалоб на работу мобильного приложения Сбербанка за час превысило 300, а за сутки достигло 1,3 тысячи. В России есть "белый список" Минцифры РФ - сервисы, которые доступны в условиях ограничения мобильного интернета. В него включены в том числе и банки, однако пока там их всего пять - ВТБ, Альфа-банк, ПСБ, "МТС банк" и Газпромбанк.

технологии, банки, финансы, рф, сбербанк, втб, альфа-банк